Španjolska legenda prozvala Viniciusa i Yamala: 'To najviše mrzim kod nogometaša'

31.10.2025 u 21:19

Nekadašnji trofejni igrač Atletico Madrida, te veznjak i trener Real Zaragoze, Gabi Fernandez, komentirao je ponašanje Viniciusa i Lamine Yamala u posljednjem El Clasicu,

Fernandez je komentirao ponašanje Viniciusa u El Clasicu, rekavši:

'On svaki dan testira sve oko sebe. Za mene je to bilo očekivano; onaj tko mora poduzeti mjere je trener. Ono što najviše mrzim kod nogometaša je teatralnost i velike geste, biti stavljen na kušnju u javnosti... Što god želite iza zatvorenih vrata, nema problema'.

O sukobu Viniciusa i Xabija Alonsa:

'Nakon utakmice morate razgovarati s igračem. Ne možete to samo pustiti i tražiti da objavi izjavu, a da se ne ispriča treneru. To je neprihvatljivo i egocentrično', kaže Fernandez i dodaje: 'Zanesete se i radite stvari koje su neprikladne. Osuđujete suigrače, trenera, cijelu zemlju, govorite da smo svi rasisti... To nije put koji bih podržao. Vrlo je teško znati kako premostiti probleme, zanesete se i radite stvari koje nisu ispravne'.

O kontroverzama oko Laminea Yamala Komentirao je i mladog Laminea Yamala:

'Ne znam ima li nešto posebno, ali brže napreduje izvan terena nego na njemu. Fantastičan je nogometaš, ali ono što vidimo oko njega ne pomaže mu previše. Ima odgovornost i netko će mu morati pomoći, a ne pokušavati ga uništiti'.

