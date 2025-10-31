Ibričić: U nogometu postoji samo jedan čovjek s kojim ne želim razgovarati

Ibričić je za Hajduk odigrao 95 utakmica te je upisao 40 golova i 22 asistencije, a postao je i reprezentativcem BiH. Sa svojom zemljom je ostvario san; plasirao se na Svjetsko prvenstvo u Brazil 2014. godine što je bilo prvo veliko natjecanje za BiH.

No, Ibričić na SP-u nije odigrao ni minute, a ta odluka izbornika Safeta Sušića nikome nije bila jasna. Osobito zbog činjenice da su svi njegovi suigrači upisali barem minutu.

'Meni je bilo najvažnije da sam uopće bio tamo; da sam imao priliku predstavljati svoju zemlju. Znajući da si među tih 25 igrača koji prvi put u povijesti igraju Svjetsko prvenstvo... Na to si ponosan. Kao mali gledaš Svjetsko prvenstvo na televiziji i maštaš o tome', rekao je Ibričić i nastavio:

'To što nisam igrao, ne znam... Sreća da ga tad nisam vidio. Ta zadnja utakmica... Ja sam i prije te zadnje utakmice osjećao da bi se moglo dogoditi da neću igrati, ali kad je sudac odsvirao kraj, a ja jedini nisam igrao... To mi je bio možda najteži trenutak u karijeri. Nakon toga prihvatiš realnost, ima života i nakon toga i tješila me ta činjenica da sam uopće bio tamo.

Budući da je taj izbornik ostao i nakon Svjetskog prvenstva, automatski sam se odlučio povući iz reprezentacije. Nisam ni do tad previše igrao i znao sam da neću ni ubuduće previše igrati. Nisam igrao iz razloga koji nemaju veze s terenom i nije više imalo smisla. Nikad nisam s njime o tome pričao, niti ću niti želim. To je vjerojatno jedini čovjek iz moje karijere s kojim ne želim razgovarati'.