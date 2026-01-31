Boban se porukom oprostio od Villara: Evo koliko je Dinamo izgubio novca na njemu u pet mjeseci

'Gonzalo je želio igrati i prihvatili smo ponudu španjolskog prvoligaša Elchea. On je sjajan igrač kojem je ključno da je u ritmu, a evidentno je da ga u Dinamu nije imao i da nije funkcioniralo kako smo mislili. Uvijek se ponašao profesionalno i radio ozbiljno. Želimo mu sve najbolje u Elcheu', rekao je predsjednik Dinama Zvonimir Boban.

Dinamo je Villara doveo prije tri mjeseca za čak tri milijuna eura, što je četvrti najveći ulazni transfer u povijesti zagrebačkog kluba.

Villar se u narednom periodu odrekao 60 posto plaće (godišnje je zarađivao oko 900 tisuća eura bruto), a Elche će mu pokriti ostatak plaće. Španjolski prvoligaš ga na kraju sezone može otkupiti za milijun eura, doznaju Sportske novosti.

Dinamo napušta nakon samo 358 odigranih minuta u SHNL-u. Odlazi kao jedan od najvećih promašaja u povijesti kluba...