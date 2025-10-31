otkrio detalje

'Kamo sreće da me Štimac tad nije nazvao... To su mi bila četiri najgora mjeseca'

31.10.2025 u 20:57

Senijad Ibričić
Senijad Ibričić Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot MAXSport
Senijad Ibričić (40) gostovao je u emisiji Druga strana medalje kod Valentine Miletić na MAXSportu.

Bivši reprezentativac BiH najveći je trag ostavio kao igrač Hajduka u kojem je bio od 2008. do 2011. godine.

Nakon toga je četiri godine bio u turskim klubovima i u ljeto 2015. godine trebao je potpisati za Željezničar. No, u zadnji trenutak javio mu se Igor Štimac i nagovorio ga da potpiše za iranski Sepahan.

'S ljudima iz Želje sam sve dogovorio, ostalo je samo potpisati ugovor. Dva dana prije potpisa ugovora nazvao me Štimac, da barem nije... No, s druge strane, bilo je neusporedivo s financijske strane. Opisao mi je klub i njegovu veličinu i odlučio sam se otići tamo', rekao je Ibričić i nastavio:

'To su bila četiri najgora mjeseca moje karijere. Način život i kultura, to je potpuno drugi svijet i teško se prilagoditi. Igrali smo u najvećem iranskom klubu, a uvjeti su bili smiješni. Sam sam si nosio i prao opremu, bio sam potpuno sam i ta četiri mjeseca bila su mi kao četiri godine.

Kad sad gledam, tako je trebalo biti. Netko me je odlučio kazniti što nisam otišao u Želju, a trebao sam. Nakon povratka iz Irana sam razmišljao o prekidu karijere jer nisam ni psihički ni fizički više imao volje za nogometom. Otišao sam u Koper, onda je valjda jasno koliko mi je teško bilo'.

