Hoće li se sportski događaj godine pretvoriti u nezapamćen fijasko?

Ono što je trebalo biti najvažniji sportski događaj godine polako pokazuje pukotine koje bi Svjetsko prvenstvo u nogometu mogle odvesti u provaliju. Bar u onom dijelu koji se tiče najvažnijeg domaćina, Sjedinjenih Američkih Država. Izravno ili neizravno, sve se može povezati s dobitnikom FIFA-ine izmišljene nagrade za mir i prijateljem Giannija Infantina - Donaldom Trumpom

Najnoviji udarac stigao je iz Teherana odlukom iranskih vlasti, a onda i nogometnog saveza da ni pod kakvim uvjetima neće nastupati na prvenstvu u zemlji koja ih je s Izraelom napala i ubila im vrhovnog vjerskog vođu, što spada među one izravnije veze s Donaldom Trumpom, bez obzira na to što je američki predsjednik iskazao dobrodošlicu reprezentaciji iz države koju je napao.

No to nije jedini prijepor, i to samo tri mjeseca prije početka prvenstva. Meksiko i Kanada zasad se drže, a za utakmice koje će se tamo odigravati nema problema ni na unutrašnjem ni na međunarodnom planu. S glavnim domaćinom stvari stoje kudikamo drugačije, sve do prilično otvorenih – makar ne i naročito prihvaćenih – poziva na bojkot i kad su u pitanju reprezentacije i kad se govori o navijačima. Ovi posljednji ionako će imati problema pri dolasku na tribine stadiona na kojima će igrati momčadi za koje žele navijati. Većini je svijeta put na prvenstvo jako dug i skup, posebno u SAD, te ih onda tamo čekaju ponekad i basnoslovno skupe ulaznice za utakmice, a one se ponegdje kreću za veći dio nogometnog puka nezamislivih tisuće dolara za ne naročito dobra mjesta. Nekima se uskraćuju vize Pred mnogima su se ispriječile i administrativne barijere jer ima zemalja čiji državljani jednostavno nisu dobrodošli u Trumpov SAD, pa im se uskraćuju vize. Potom je tu kategorija onih koji mogu dobiti vize, ali se one dugo čekaju i po novom cjeniku moraju platiti ravno 435 dolara za dragocjen pečat u putovnici. U najboljem su položaju građani država koje su izuzete iz viznog režima – srećom je i Hrvatska među njima – te će pri ulasku morati platiti 'samo' 40 dolara takse. I tu se, međutim, pojavila dodatna komplikacija: građani zemalja izuzetih od viznog režima ipak moraju platiti onih 435 dolara i tražiti vizu ako su u novije vrijeme bili u nekoj od država s američke 'crne liste': Afganistanu, DNR Koreji, Kubi, Iranu, Iraku, Jemenu, Libiji, Somaliji, Sudanu i Siriji. U usporedbi s većinom drugih zapadnih zemalja, teže je ući u SAD nego nekad izaći iz Alcatraza.

Ne treba zanemariti ni 'faktor ICE' jer će taj dio američkog policijskog aparata biti dobrim dijelom zadužen za osiguranje. S obzirom na zlokobnu reputaciju koju su izgradili posljednjih mjeseci divljanjem po američkim gradovima, mnogi strahuju što bi se moglo dogoditi u njihovom sudaru s nogometnim navijačima koji nisu baš kazališna publika. Problem s troškovima osiguranja stadiona U međuvremenu se pojavio i novi problem, a on najviše pogađa organizatore, ali onda neizravno i potencijalne putnike preko Atlantika (ili Pacifika, kako je već kome zgodnije). Riječ je o pokrivanju troškova osiguranja na stadionima, što se penju do više milijuna dolara, a za koje je zadužena zemlja domaćin. Prvi takav udarac stigao je gradića Foxborougha kod Bostona, u kojem je smješten stadion Gillette, na kojem inače američki nogomet igraju New England Patriots, a on će za Svjetsko prvenstvo biti preimenovan u Boston Stadium. Od lokalnih vlasti stiglo je upozorenje da bi u ovoj posljednjoj fazi mogli otkazati domaćinstvo ako im na račun napokon ne sjedne 7,8 milijuna dolara saveznih sredstava za osiguranje. Rezultat bi bio katastrofalan jer bi se trebao naći novi domaćin i mnoštvo navijača trebalo bi promijeniti planove putovanja, a da se ne govori o već rezerviranim kampovima svih reprezentacija. Što se dogodilo? Savezna vlada obećala je iz proračuna pokriti 625 milijuna dolara za sigurnost u 11 gradova domaćina, ne samo za utakmice, nego općenito za sve što će se događati oko prvenstva. Dio novca, spomenutih 7,8 milijuna, bio je namijenjen Foxboroughu, gradu od samo 18 tisuća stanovnika i sa stadionom od 65 tisuća mjesta, a on je zapravo dio metropolitanskog područja Bostona. Novac je do kraja siječnja trebala uplatiti Savezna agencija za izvanredne situacije (FEMA). No nije stigao. Na stadionu Boston trebalo bi se igrati pet utakmica prve, grupne faze prvenstva, a nastupit će Haiti, Škotska, Norveška, Maroko, Engleska, Gana i Francuska, te po jedna utakmica šesnaestine finala i četvrtfinala.

Odgoda uplate novca dogodila se dijelom zbog blokade računa Ministarstva domovinske sigurnosti, a ona traje već nekoliko tjedana, na užas Bijele kuće kojoj je to tijelo glavno oružje u borbi protiv ilegalne imigracije. Zastupnici obiju stranaka su protiv prekomjernog pumpanja proračuna MDS-a, dijelom i zbog brutalnosti pripadnika ICE-a. Trump je pokušao umiriti oporbu smjenom problematične Kristi Noem s čela toga ministarstva, no onda je umjesto nje imenovao Markwaynea Mullina, ultrakonzervativca i bivšeg MMA borca. Time je pogođena i FEMA, kao dio MDS-a, jer su mnoštvo zaposlenika zbog blokade morali poslati 'na čekanje'. Ne padne li blokada, lokalne vlasti u Foxboroughu zaprijetile su uskraćivanjem dozvole za organizaciju zabavnih događaja koju po američkim zakonima čak i FIFA mora imati. Nije ih odobrovoljila ni najava da bi troškove mogli pokriti Boston i obitelj Kraft, vlasnici Patriotsa, jer bi to značilo da njihov gradić mora platiti sve i onda čekati da im se to nadoknadi. Pogotovo zato što je obećanje dosad bilo samo usmeno, a ne i poduprto nekim papirom. Umjesto toga, žele novac odmah, unaprijed, kako bi mogli napraviti sve da se igrači i navijači osjećaju sigurno, a da grad i njegovi stanovnici ne ovise o brzini nadoknade sredstava. A s obzirom na reprezentacije koje će tamo doći i reputaciju navijača nekih od njih, neće im biti lako već ni zbog same njihove brojnosti, recimo fanova iz Škotske, Engleske ili Francuske. A zamislite tek koliki bi kaos nastao da svi oni moraju promijeniti rezervacije letova, hotela, ulaznice... Još jedan argument protiv najave ovakve pomoći mimo savezne administracije jest i to što je Boston najavio da bi sva nužna oprema mogla doći negdje do 1. lipnja, samo 12 dana prije prve utakmice na stadionu Patriotsa, dvoboja Haitija i Škotske. Iz Foxborougha uvjeravaju da im nije želja minirati prvenstvo te da će učiniti sve da se problem izgladi, no on i dalje postoji. Bilo bi doista nezapamćeno u povijesti prvenstava da jedan od gradova domaćina odustane tako blizu početka spektakla. A ako novac nije dobio Foxborough, nisu ga dobili ni drugi gradovi domaćini. No velike sredine poput Seattlea, Dallasa, Miamija ili Los Angelesa ipak mogu lakše pokriti ovaj izdatak. U Foxboroughu su izračunali da bi svako njihovo domaćinstvo moralo dati ravno 1093 dolara budu li prepušteni sami sebi, a tih 7,8 milijuna dolara čini deset posto ukupnog proračuna gradića kod Bostona. Dan odluke u Foxboroughu je 17. ožujka, kada će se sastati tamošnje gradsko vijeće i presuditi. Ako dotad budu dobili formalniju ponudu Bostona i obitelji Kraft, ili se dogodi čudo pa stignu savezna sredstva, sve će ići po planu. U suprotnom, eto glavobolje za FIFA-u i Infantina. Pozivi na bojkot Spomenute američke restrikcije za strane državljane dodatni su argument zašto bi predstojeće Svjetsko prvenstvo moglo biti na rubu debakla. Naime mnogi problematiziraju već i činjenicu da je (su)domaćinstvo povjereno zemlji što zabranjuje ulaz ljudima koji bi doputovali u nju zbog bodrenja svoje reprezentacije, sve do poziva na bojkot. Pitanje je zapravo je li se ikad dogodilo da nekome ne bude omogućeno gledanje sportskih nadmetanja samo zbog pogrešne putovnice i nacionalnosti. Još u studenom Bijela kuća predstavila je popis zemalja čijim je građanima zabranjen ulazak u SAD i među njima su bili Iran i Haiti, a oni su se kvalificirali na prvenstvo. Povlačenjem Irana sada je taj dio problema 'riješen', ali sramota SAD-a ostaje. A onda je u prosincu popis proširen i na njemu su se našle još dvije zemlje sudionice, Senegal i Obala Bjelokosti. Jasno, malo je vjerojatno da bi iz tako siromašnih zemalja mogao stići značajniji broj navijača, no načelo je načelo. Jedini izuzetak od zabrane su igrači, stručni stožeri i dužnosnici te članovi njihovih najužih obitelji.