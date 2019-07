Heroj Joković oduševljen nakon svoje čudesne igre: Lijepo je doma se vratiti s medaljom

Maro Joković izuzetno je zadovoljan igrom Hrvatske u dvoboju za broncu protiv Mađarske, u kojem je postigao čak šest pogodaka...

'Nije bilo lako dignuti se nako poraza u polufinalu. Ovo je itekako bitno za nas. Svjetsko prvenstvo je veliko natjecanje i ovo je jedan uspjeh. Uvijek je lijepo doma se vratiti s medaljom. Ovaj put je brončana, jer nismo imali pribranost u završnici turnira koju smo trebali imati, ali ovo je dobra škola za nas,' izjavio je Maro Joković za HRT nakon susreta koji je više komentirao igru suigrača, nego svoju:

'Imali smo glavu i rep, bili smo dobro organizirani. Bijač je bio nevjerojatan, bekovi su odradili dio posla, bili smo pokretni, aobrana je bila baš kakva je trebala biti.'

Od sedam medalja sa svjetskih prvenstava koje Hrvatska ima u nizu, Joković nije osvojio samo jednu.

'Meni je šesta medalja. Jedan lijepi kontinuitet. Iz godine u godinu smo u vrhu. Svake godine nam jedan, dva igrača ispadnu zbog određenih razloga, ali uvijek smo u borbi za medalju i to je ohrabrujuće. Nadajmo se da će mlade generacije nastaviti istim načinom i da će hrvatski vaterpolo uvijek biti u vrhu.'

'Poraz od Španjolske nije nitko očekivao i to nas je poremetilo, ali smo u ovoj utakmici više željeli pobjedu od Mađarske i stvarno smo bili super. Još imamo dvije šanse otići u Tokiju i ako nastavimo s ovakvim igrama vjerujem da to možemo ostvariti već na Europskom prvenstvu, ali treba analizirati ovaj turnir i vidjeti gdje smo pogriješili. Nadam se da ćemo u idućim natjecanjima igrati u finalima, to je ono što svaki sportaš želi,' zaključio je jedan od naših najboljih vaterpolista svih vremena.