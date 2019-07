Emotivni Tucak nakon bronce progovorio o teškim danima: Nikad neću izgubiti vjeru u ove dečke...

Hrvatski vaterpolski izbornik Ivica Tucak u emotivnom obraćanju nakon osvojene bronce priznao je da je sa svojim igračima proživljavao jako teške trenutke nakon poraza od Španjolske, ali trijumf u dvoboju s Mađarskom ove subote potvrdio je da na raspolaganju ima velike sportaše...

Odahnuo je zbog toga naš izbornik koji je izuzetno emotivno proživio završnicu turnira.

'Mislim da su momci zaslužili još jedno odličje. Bronca na SP-u je nešto veliko za nas, veliko za sve sportaše. Moji igrači su odigrali jednu grandioznu utakmicu protiv nevjerojatno jakog suparnika,' započeo je Ivica Tucak svoju izjavu za HRT, a onda priznao što se događalo nakon poraza od Španjolske:

'Nije ono što smo htjeli, ali mi smo tu. Neće uvijek biti zlato, ali na postolju smo. Iza nas su dva strašno teška dva dana. Neću reći najgora u mom životu, jer nažalost bilo je gorih. Bilo je analiza, boli, pokušaja da se izvučemo i uspjeli smo zahvaljujući tim sjajnim dečkima u koje nikad neću izgubiti vjeru.'

Sveukupan dojam za izbornika je u svakom slučaju pozitivan.

'Cijelo ljeto je bilo fantastično, izuzev utakmice u polufinalu. Neću reći da je bio loš dan, ja tako ne razmišljam. Analizirat ćemo sve što je dovelo do nespretnog i nesretnog poraza. Loš dan je uvijek zbog nečega, može biti i zbog kvalitete protivnika,' priznaje Tucak i zaključuje:

'Ovo je veliki rezultat za hrvatski vaterpolo i idemo dalje. Ovako reagirati nakon takve utakmice čini razliku između vrhunskih sportaša i onih drugih. Mi smo krema vaterpola i to smo potvrdili. Prvi sljedeći cilj je čim prije izvaditi vizu za Tokio i tamo ćemo vidjeti tko će koga. Moja je želja da ponovo igramo olimpijsko finale, da osvojimo zlato. Ali to su želje. No, imamo kvalitetu.'