Evo što je češki izbornik poručio svojim igračima, ali i otkrio: On je trebao Modrića...

Utakmica je bila jako zahtjevna, imali smo dobro organiziranu obranu, nismo suparniku dopuštali previše, neke smo igrače zamijenili kad je nestajala snaga, a nismo Chorya jer on je bio temeljni igrač.

'Nismo pobijedili, ali s terena smo otišli ponosni i uzdignute glave. Zahvaljujem igračima na pokazanome i požrtvovnosti, nažalost nismo uspjeli, izjavio je nakon utakmice češki izbornik Ivan Hašek, te nastavio.

Česima je u Pragu trebala pobjeda, a nakon remija 0:0 s Hrvatima samo ih čudo može odvesti na vrh ljestvice koji donosi direktan plasman na svjetsko prvenstvo.

Je li glavni zadatak Šulca bio da striktno čuva Modrića i je li zadovoljio?

Nije imao zadatak cijelo vrijeme čuvati Modrića, u nekim trenucima ga je preuzimao. Dobio je zadatak malo ga umoriti, ali njega je teško umoriti. On je nevjerojatno jak u svojim godinama. Šulc je imao šanse, ali nažalost nije dao gol.

Čehe za tri dana čeka imaju neugodno gostovanje protiv reprezentativaca Farskih Otoka, koji su pobjedom 4:0 protiv Crne Gore, zauzeli treće mjesto u skupini s devet bodova.

Čeka nas težak posao, moramo se najbolje pripremiti što možemo, prije svega moramo mentalno pripremiti momčad. Rekao sam i kad bi bilo 0,1 posto, moramo se za tu šansu boriti. Nisam rekao da je 0,1 posto. Igramo za svaku pobjedu, svaku utakmicu i svaki bod. I ovaj bod nas može pomaknuti naprijed. Po pobjedu idemo uvijek, pa tako i protiv Farskih Otoka. Trenirat ćemo na istom travnjaku kao što će biti na glavnom terenu kako bi se priviknuli. Morat ćemo osvježiti momčad, igrat će neki drugi igrači'.

Nedostajala je veća preciznost na lopti. Karabec to pokazuje u Francuskoj, a on nije igrao?

Imam prednost da mogu vidjeti sve utakmice igrača koji igraju u inozemstvu. Kad imate takav problem s Karabecom i ističete da je on trebao igrati, mogu reći da nije lako igrati protiv Gvardiola, mogli smo donijeti drugačiju odluku, ali to nije bilo ključno.