Debakl Cityja u Ligi prvaka! Bodo ih pregazio i zakomplicirao mu prolazak u drugi krug

S. M.

20.01.2026 u 20:36

Erling Haaland
Erling Haaland Izvor: Profimedia / Autor: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia
Manchester City je u 7. kolu Lige prvaka izgubio u Norveškoj od Bodo/Glimta 3:1.

Momčad Pepa Guardiole trebala je pobjedu kako bi manje-više osigurala plasman u Top 8, odnosno u osminu finala Lige prvaka.

No, City je doživio težak poraz koji je mogao biti i teži da su Norvežani imali malo više sreće. Norvežani, koji su zadnju natjecateljsku utakmicu odigrali 10. prosinca, šokirali su City s dva gola u 24. i 26. minuti.

Nakon dvije brze kontre Kasper Hogh je na dvije asistencije Blomberga iskoristio kaos u obrani Cityja i donio domaćinima veliko veselje.

City je uglavnom bio bezopasan, ali se u drugom poluvremenu očekivala bitno bolja igra gostiju pa čak možda i preokret. No, nakon što im je u 52. minuti poništen gol, domaćini su 58. nakon fantastične solo-akcije Kaspera Haugea poveli 3:0.

Ryan Cherki je dvije minute kasnije smanjio na 3:1 nakon čudesne asistencije O'Reillyja, ali sve je bilo gotovo za City nakon što je Rodri potpuno nepotrebno u 61. minuti dobio prvi, a samo minutu kasnije drugi žuti karton.

