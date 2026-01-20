Dinamo poslao upozorenje navijačima: 'To je prevara'

Klub s Maksimira oglasio se povodom brojnih pokušaja prevara kada je u pitanju internetska trgovina. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

'GNK Dinamo obavještava članove i navijače kako su se pojavile lažne internetske trgovine koje se neovlašteno predstavljaju kao službeni klupski webshop koristeći ime, grb i vizualni identitet Dinama.

Riječ je o internetskim prijevarama čiji je cilj pokušaj obmane i zavarati navijače prodajom neoriginalnih proizvoda ili zloupotrebom osobnih i financijskih podataka kupaca.

Ističemo kako je jedini službeni webshop GNK Dinamo isključivo shop.gnkdinamo.hr, a jedino kupovinom originalnih klupskih proizvoda u službenom klupskom shopu:

- izravno podržavate Dinamo, a vaš novac pomaže vašem klubu

- osiguravate originalne, kvalitetne i provjerene proizvode

- jamčite sigurnost svojih osobnih i financijskih podataka

- izbjegavate rizik internetskih prijevara i neovlaštenih transakcija

Pozivamo sve navijače na dodatni oprez prilikom online kupovine te da provjere sumnjive oglase s nerealno niskim cijenama i ne obavljaju transakcije na internetskim stranicama koje se predstavljaju kao dinamove iako to nisu.

Posjetite shop.gnkdinamo.hr i pronađite nešto za sebe i one koji su vam najdraži - originalno, sigurno i naše!', napisali su.