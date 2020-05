Dani Olmo progovorio o svojem iskustvu u Njemačkoj, a otkrio je i koga bi još iz Dinama volio vidjeti u Leipzigu: 'Htio bih ponovno zaigrati s njim'

Dani Olmo je fanovima RB Leipziga na službenom Instagram profilu kluba odgovarao na razna pitanja

Dani Olmo je u siječnju 2020. godine prešao iz Dinama u RB Leipzig nakon nešto više od pet godina u 'modrome' dresu. Njemački sastav je Zagrepčanima za najboljeg igrača dao oko 20 milijuna eura koji se s bonusima mogu popeti i na dvostruki iznos. Iako na početku sezone nije imao preveliku minutažu, nakon stanke izazvane koronavirusom je ipak dobio priliku.

'Došao je do mene i zatražio sastanak u četiri oka. Nije bio zadovoljan minutažom koju je dobio nakon dolaska iz Dinama. Djelovao je jako razočarano, a to mi se svidjelo. Morate biti jako odgovoran igrač kada se žalite na minutažu, a on je sjajno reagirao protiv Mainza. Njegova reakcija na terenu mi je olakšala odluku da ga stavim prije Lookmana', rekao je trener Julian Nagelsmann pa dodao:

'Tehnički je odličan igrač. Jako je prodoran s loptom i pametan u posjedu. Svaki put kad naleti na pritisak suparnika, on padne i sačuva loptu. Radi to jako pametno.'

Nakon što ga je nahvalio njegov trener, klub je 22-godišnjem Španjolcu dao priliku i da se navijačima predstavi na klupskom Instagram profilu. Olmo je za početak otkrio zašto je izabrao broj 25.

'Omiljeni brojevi su mi 7 i 10, ali bili su zauzeti. A 2 plus 5 je 7, 2 puta 5 je 10', pojasnio je Olmo koji se još muči s njemačkim jezikom: 'Za sada znam reći nekoliko stvari kao što je na primjer: 'Ja sam Dani i imam 22 godine'. Naučit ću još toga. Korak po korak...', i tu mu vjerujemo s obzirom na to da je hrvatski naučio jako dobro za jednog Španjolca.