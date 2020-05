Julian Nagelsmann je pohvalio Danija Olma, a otkrio je i zašto mu je odjednom odlučio dati veću minutažu

Ipak, nakon što je nastavljena Bundesliga, Olmo je odigrao dvije utakmice u nizu u početnom sastavu. Dogodilo se to po prvi puta od veljače i naravno da je izazvalo puno pitanja. Olmov sunarodnjak Angelino je upao u početnu postavu odmah nakon što je stigao u klub, ali Dani je vrijeme u Njemačkoj uglavnom proveo na klupi.

Trener Julian Nagelsmann mu je dao priliku u visokoj pobjedi od 5:0 protiv Mainza u kojoj je igrao svih 90 minuta, te u remiju s Herthom (2:2) u kojem je igrao 58 minuta. Nagelsmann je bio zadovoljan njegovim učinkom.



'Trudio se u oba smjera, odlično odrađivao defenzivne zadaće, osvojio puno lopti i vrlo agresivno branio naš prostor', hvalio je Olma Nagelsmann pa otkrio da je Španjolac priliku ispred Ademolu Lookmana dobio zbog zalaganja na treningu, ali i još jednog faktora:



'Došao je do mene i zatražio sastanak u četiri oka. Nije bio zadovoljan minutažom koju je dobio nakon dolaska iz Dinama. Djelovao je jako razočarano, a to mi se svidjelo. Morate biti jako odgovoran igrač kada se žalite na minutažu, a on je sjajno reagirao protiv Mainza. Njegova reakcija na terenu mi je olakšala odluku da ga stavim prije Lookmana', rekao je Nagelsmann kojeg je Olmo natjerao da ga vrati u ekipu.



Trener Leipziga za kraj je još jednom pohvalio Olma i sve njegove vrline.



'Tehnički je odličan igrač. Jako je prodoran s loptom i pametan u posjedu. Svaki put kad naleti na pritisak suparnika, on padne i sačuva loptu. Radi to jako pametno', zaključio je Nagelsmann.