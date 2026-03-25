Dalić otvoreno: 'Nakon devet godina zaslužio sam malo mira. To sad nije tema'

Izbornik Zlatko Dalić je za Dnevnik Nove TV istaknuo je kako Hrvatsku očekuje ozbiljan test.

'Riječ je o jako dobroj reprezentaciji i velikom izazovu za nas. Bolje je igrati protiv jakih suparnika jer tada i mi rastemo. Imat ćemo problema s vremenskom razlikom i klimom, bez puno vremena za prilagodbu. Očekujem tešku, natjecateljsku utakmicu. Ovo je početak priprema za Svjetsko prvenstvo i nama i njima. Imaju puno brzih i kvalitetnih igrača iz europskih klubova i bit će to veliki izazov', rekao je Dalić.

Otkrio je i s kojim će sustavom Hrvatska krenuti.

'Definitivno ćemo krenuti s trojicom u zadnjoj liniji. Imamo profil igrača za takav sustav i želimo vidjeti što možemo unaprijediti protiv Kolumbije. Želimo biti i malo drugačiji, isprobati neke nove stvari i dati priliku igračima da dobiju minutažu na ovom, možemo reći, malom turniru uoči Svjetskog prvenstva'.

Na pitanje o Luki Vuškoviću, Dalić je bio jasan.

'Kad je već ovdje s nama, u najužim je kombinacijama. Svi imaju istu priliku. Joško Gvardiol je najbolji primjer - dobio je priliku na velikoj sceni, prošao je i kroz teške trenutke, ali danas je jedan od najboljih stopera na svijetu. Luka Vušković je na tom putu, mi ćemo mu dati podršku, a dalje je sve na njemu'.

Izbornik je zadovoljan trenutačnom situacijom u momčadi.

'Situacija je puno bolja nego prije četiri mjeseca. Svi su podigli formu i igraju više. U napadu smo posebno dobro pokriveni', rekao je Dalić, pritom pohvalivši Matanovića, Musu, Budimira i Kramarića.

Dotaknuo se i pitanja svoje budućnosti na klupi reprezentacije.

'Zahvalan sam Savezu i predsjedniku na podršci. Nakon devet godina rada zaslužio sam mir i ne želim donositi odluke pod pritiskom. Moj ugovor sada nije tema. Želim se fokusirati na reprezentaciju i Svjetsko prvenstvo. Sve će se riješiti u svoje vrijeme'.

Dodao je i:

'Zanima me samo reprezentacija, rad i trening. Kad sam došao, tri mjeseca nisam imao ugovor i to mi nije bilo važno. Ne treba se stvarati euforija oko toga. Bitno je da Hrvatska ponovno napravi velike stvari'.

Utakmica protiv Kolumbije na rasporedu je 27. ožujka u 0:30 po srednjoeuropskom vremenu, uz studijsku emisiju od 23:45 na Novoj TV i gol.hr-u.