Bivši direktor velikana otkrio nevjerojatnu priču o Messiju koji je zbog nesporazuma mogao imati totalno drugačiju karijeru

Garry Cook je otkrio kako je zbog loše telefonske veze i lošeg engleskog zamalo Lionela Messija doveo u Manchester City

'Shinawatrina desna ruka je bio Pairoj Piempongsant. Glavni operativac Paul Aldridge i ja pričamo s njim preko telefona s uključenim speakerphoneom. Paul ga pita što da radimo jer je dosta nereda u ekipi', prepričava Cook koristeći rečenicu 'It's very messy' što je u prijevodu da je dosta nereda u ekipi, a upravo je ta rečenica bila povod nesporazuma.

Ipak, i pokušaj kupovine Messija se jednom dogodio i to sasvim slučajno. Kako slučajno? Na to pitanje odgovorio je Garry Cook koji je od 2008. do 2011. godine radio u Manchester Cityju kao direktor. U klub su tek došli novi vlasnici iz Abu Dhabi Grupe, a u prijelaznom razdoblju je na čelu bio Tajlanđanin Thaksin Shinawatra čiji je zamjenik lošim engleskim skoro Messija doveo u City.

'Pairoj sa stola za masažu, onako na trbuhu i s tajlandskim naglaskom urla: 'Yes, Yes! Very messy', a ja vam se kunem djecom da sam ga krivo čuo. Shvatio sam ga da želi da dovedemo Messija i poslao Barceloni ponudu od 80 milijuna eura što je u to doba, prije 10-11 godina, bio ogroman novac.'

Cook objašnjava da su brzo shvatili što su napravili, ali i da taj transfer nije bio daleko od realizacije.

'Ispalo je da bi Barcelona jako dobro razmislila o našoj ponudi da nismo shvatili što smo napravili. Sjećam se da me tadašnji čelnik Premiershipa Dave Richards nazvao i pitao: 'Garry, jeste vi dali ponudu za Messija? 80 Milijuna? Jesi ti lud?'... Tako sam skoro, sasvim slučajno, doveo Messija u City', ispričao je Cook za Atlantic.

