Zamolio je Lionela Messija da mu pokloni svoj dres za žrtve poplave, a onda ga je Argentinac ostavio u čudu

Argentinski reprezentativac, po mišljenju mnogih jedan od najbolji nogometaš svijeta ikad, i osvajač čak šest 'Zlatnih lopti', 32-godišnji Lionel Messi ovih je dana dobio jedno 'usmeno priznanje', kojim je stekao još koji postotak obožavatelja

U razgovoru za El Pais , bivši kolumbijski reprezentativac, danas 39-godišnji Fabian Vargas , koji je nekad igrao i za Boca Juniorse, Almeriu, AEK iz Atene, Barcelonu, ali ne katalonsku već one iz Ekvadora, otkrio je jedan detalj s kraja 2010. godine, a koji na Lionela Messija baca 'novo svjetlo'.

Vargas je u to vrijeme bio igrač Almerije, i znao je kakvu reputaciju Lionel Messi ima u zemljama Južne Amerike. I onda je uoči utakmice igrane na stadionu Mediteranskih igara, pred 17.000 ljudi, Vargas zamolio Argentinca da mu nakon utakmice dâ svoj dres, kako bi ga on ustupio za aukciju, to jest prikupljanje materijalne pomoći unesrećenima u Kolumbiji.

I Messi mu je dres obećao.

Na razočarenje Vargasa i njegove momčadi, koja je na kraju te sezone, 2010/11., ispala iz društva prvoligaša, Barcelona je slavila s velikih 8:0, a među strijelce tri se puta upisao upravo Messi.

'Bio sam toliko jadan, na trenutke i ljutit, da sam odmah otišao u svlačionicu. Nisam se ni sjetio da sam uopće progovorio koju riječ s Messijem uoči utakmice', prisjetio se Kolumbijac.

Ipak, onda je stiglo iznenađenje.

'Odjednom mi je prišao naš ekonom i rekao da me netko traži. Izašao sam iz svlačionice da vidim tko je, kad ono - Lionel Messi. Drži neku torbicu. Sjećam se da mi je rekao 'Evo, ovo sam uspio nabaviti...'. Zahvalio sam mu se, zagrlio ga, misleći da je u torbi koju mi je dao Argentinac upravo njegov dres'.

'Vratio sam se u svlačionicu, otvorio torbu, kad tamo ne samo spakiran Messijev dres, već pored njegovog i dresovi Xavia, Inieste, Danija Alvesa, Gerarda Piquea i Carlesa Puyola! Nikad to neću zaboraviti! Stvarno, volio bih da taj nogometaš ali i divan čovjek sruši sve moguće rekorde. Jer, zbog onoga što je tada napravio, u meni ima najvećeg navijača. Za sva vremena', priznao je Vargas.

Inače, Almeria je te sezone, kao što smo već napisali, ispala u drugu ligu, a u zadnjem je kolu i od Reala primila osam golova (op.a. u pobjedi 8:1 tri je gola zabio Adebayor, po dva Ronaldo i Benzema te jednog Joselu). U društvo najboljih vratia se u sezoni 2013/14, igrala i sljedeću sezonu, da bi od sezone 2015/16 opet bila u Segundi. Ove sezone u Almeriji igra i Ante Ćorić, a klub uz pomoć arapskog kapitala želi u La Ligu.

