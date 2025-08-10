Stiže li i on na Jadran? Novi video Richarda Gerea raspametio Hrvate

Jedan od najslavnijih holivudskih glumaca, Richard Gere, uputio je posebnu video poruku organizatorima i publici Međunarodnog filmskog festivala u Šibeniku, izrazivši žaljenje što zbog brojnih obveza ne može osobno prisustvovati događaju
Počeo je još jedan Croatian International Film Festival, koji će se i ove godine održati na nekoliko lokacija u Šibeniku. Njegovo svečano otvorenje održalo se na Trgu Republike Hrvatske, u sklopu kojega je prikazan film 'The Friend' s Billom Murrayem i Naomi Watts u glavnim ulogama. Upravo je Murray najavljen kao ovogodišnji zvjezdani gost festivala u Šibeniku.
No, sudeći po videu koji su objavili organizatori, a koji možete pogledati OVDJE, u Šibeniku je trebao biti i Richard Gere, no, zbog brojnih obveza ipak nije stigao.
Umjesto pojavljivanja javio se video porukom u kojem je pozdravio sve, potom izrazio žaljenje i na kraju pozvao publiku da pogleda njegov film o Dalaj Lami, naglasivši koliko je ponosan na projekt. Ovom prigodom otkrio je i svoje dojmove s proslave 90. rođendana duhovnog vođe u Indiji.
SVE ZBOG DALAJ LAME
Gere je posljednjih godina snažno prisutan u europskom filmskom prostoru: početkom 2025. primio je nagradu Goya Internacional u Granadi za izniman doprinos kinematografiji i društveni angažman, čime je postao četvrti laureat tog priznanja, nakon Cate Blanchett, Juliette Binoche i Sigourney Weaver.
Uz humanitarni rad kroz Gere Foundation te dugogodišnje zalaganje za Tibet i prava marginaliziranih, nastavlja aktivno stvarati ono što najviše voli - filmove.