Stiže li i on na Jadran? Novi video Richarda Gerea raspametio Hrvate

Počeo je još jedan Croatian International Film Festival, koji će se i ove godine održati na nekoliko lokacija u Šibeniku. Njegovo svečano otvorenje održalo se na Trgu Republike Hrvatske, u sklopu kojega je prikazan film 'The Friend' s Billom Murrayem i Naomi Watts u glavnim ulogama. Upravo je Murray najavljen kao ovogodišnji zvjezdani gost festivala u Šibeniku.

No, sudeći po videu koji su objavili organizatori, a koji možete pogledati OVDJE, u Šibeniku je trebao biti i Richard Gere, no, zbog brojnih obveza ipak nije stigao.

Umjesto pojavljivanja javio se video porukom u kojem je pozdravio sve, potom izrazio žaljenje i na kraju pozvao publiku da pogleda njegov film o Dalaj Lami, naglasivši koliko je ponosan na projekt. Ovom prigodom otkrio je i svoje dojmove s proslave 90. rođendana duhovnog vođe u Indiji.