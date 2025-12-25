Božićni film s Diane Keaton star 20 godina i dalje je predmetom brojnih rasprava

Na Netflix je stigao još jedan božićni film. Film 'Obiteljska stvar ('The Family Stone') iz 2005. godine je ponovno podijelio publiku, pa ga jedan dio publike obožava, dok ga drugi smatraju jednim od najgorih ikad snimljenih blagdanskih filmova

Božićni filmovi su za mnoge omiljeni dio blagdanske tradicije, bilo da se radi o klasicima kao što su 'Love Actually', 'Elf', 'The Holiday' ili 'Sam u kući', ali jedan novi Netflixov naslov mnoge je baš naživcirao.

Usprkos zvjezdanoj glumačkoj ekipi koju predvodi u listopadu preminula holivudska veteranka Diane Keaton, te niz poznatih imena poput Sarah Jessice Parker, Claire Danes, Lukea Wilsona ili Rachel McAdams, film redatelja i scenarista Thomasa Bezuche, još uvijek je predmetom brojnih rasprava na društvenim mrežama. O čemu se tu zapravo radi? Radnja prati Everett​a Stonea (Dermot Mulroney) koji za Božić dovodi u roditeljsku kuću svoju suzdržanu i ukočenu djevojku Meredith Morton (Sarah Jessica Parker), kako bi upoznala obitelj i kako bi od majke dobio bakin prsten za prosidbu.

Čim stignu, obitelj Stone vrlo otvoreno pokazuje koliko im se Meredith ne sviđa, posebno sestra koju glumi Rachel McAdams, pa se djevojka zbog nervoze i ukočenosti stalno nađe u neugodnim situacijama. Stvari se dodatno zakompliciraju kad se pojavi Meredithina sestra (Claire Danes) i započne se stvarati čudna kemija između nje i Everetta, dok mlađi brat Ben (Luke Wilson) otkriva nježniju stranu Meredith pa sestre Morton na kraju završe s braćom Stone.

