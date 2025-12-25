Božićni film s Diane Keaton star 20 godina i dalje je predmetom brojnih rasprava

Na Netflix je stigao još jedan božićni film. Film 'Obiteljska stvar ('The Family Stone') iz 2005. godine je ponovno podijelio publiku, pa ga jedan dio publike obožava, dok ga drugi smatraju jednim od najgorih ikad snimljenih blagdanskih filmova
Božićni filmovi su za mnoge omiljeni dio blagdanske tradicije, bilo da se radi o klasicima kao što su 'Love Actually', 'Elf', 'The Holiday' ili 'Sam u kući', ali jedan novi Netflixov naslov mnoge je baš naživcirao.
Usprkos zvjezdanoj glumačkoj ekipi koju predvodi u listopadu preminula holivudska veteranka Diane Keaton, te niz poznatih imena poput Sarah Jessice Parker, Claire Danes, Lukea Wilsona ili Rachel McAdams, film redatelja i scenarista Thomasa Bezuche, još uvijek je predmetom brojnih rasprava na društvenim mrežama.
O čemu se tu zapravo radi?
Radnja prati Everetta Stonea (Dermot Mulroney) koji za Božić dovodi u roditeljsku kuću svoju suzdržanu i ukočenu djevojku Meredith Morton (Sarah Jessica Parker), kako bi upoznala obitelj i kako bi od majke dobio bakin prsten za prosidbu.
Čim stignu, obitelj Stone vrlo otvoreno pokazuje koliko im se Meredith ne sviđa, posebno sestra koju glumi Rachel McAdams, pa se djevojka zbog nervoze i ukočenosti stalno nađe u neugodnim situacijama. Stvari se dodatno zakompliciraju kad se pojavi Meredithina sestra (Claire Danes) i započne se stvarati čudna kemija između nje i Everetta, dok mlađi brat Ben (Luke Wilson) otkriva nježniju stranu Meredith pa sestre Morton na kraju završe s braćom Stone.
Majka, koju glumi Diane Keaton, zna da boluje od terminalnog raka i da joj je to možda posljednji zajednički Božić, što daje priči emotivnu težinu. Upravo ta toksična dinamika, miješanje drame i komedije, te način na koji se likovi odnose prema Meredith mnogim gledateljima nisu dobro sjeli.
Na Redditu i društvenim mrežama mnogi su komentirali kako je film 'užasan', da su članovi obitelji 'snobovi' i da su jedino simpatični likovi Lukea Wilsona i Sarah Jessice Parker.
Drugi pak film brane i tvrde da se u toj bučnoj i neobičnoj obitelji prepoznaju, da je nelagoda glavne junakinje vrlo uvjerljiva i da baš zato priča djeluje životno. Za neke je to 'najgori božićni film', a za druge omiljeni blagdanski klasik koji gledaju svake godine, unatoč 'velikoj rupetini u radnji'.
Inače, ovaj film je imao relativno skroman budžet od oko 18 milijuna dolara, a u kinima je zaradio oko 92 milijuna dolara u svijetu (oko 60 milijuna u SAD-u i 32 milijuna na međunarodnom tržištu), što ga čini financijski vrlo uspješnim projektom.
No kad se radi o mišljenju kritičara, tu je prošao osrednje: na Rotten Tomatoesu ima oko 52 posto pozitivnih ocjena, Metacritic mu daje ocjenu 56/100, dok je publika na CinemaScoreu bila znatno naklonjenija s prosječnom ocjenom B+, pa je s vremenom stekao status pomalo podcijenjenog božićnog filma.