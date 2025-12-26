Mračna istina o propasti karijere Johna Travolte: Kako je ikona generacije postala predmet ismijavanja

John Travolta, glumac koji je nekada bio sinonim za holivudski glamur i 'vlasnik' honorara od 19 milijuna eura po filmu, proživljava svoje najteže profesionalne dane. Dok se publika sjeća vremena kada je s tek 24 godine postao jedan od najmlađih kandidata za Oscara u povijesti, današnja stvarnost slavnog glumca su niskobudžetni promašaji koje kritika opisuje kao 'bolno glupe' i 'amaterski napravljene'

Razmjeri propasti Johna Travolte najbolje se vide na setovima njegovih novih projekata, gdje vlada nevjerojatna štednja. U najnovijem filmu 'High Rollers' produkcija je bila toliko siromašna da nisu angažirali niti kaskadere za scenu skoka u bazen s vrha zgrade. Umjesto spektakularne akcije, glumci u vodu upadaju tromi i neprirodni, kao da su tek skočili s obične daske na lokalnom kupalištu. Film je toliko loš da na stranici Rotten Tomatoes nema čak ni ocjenu jer ga je pogledalo svega devet kritičara, dok je njegov prethodni uradak u britanskim kinima zaradio sramotnih 150 eura.

Od kraljevskog tretmana do totalnog ignoriranja Malo tko se danas sjeća da je 1978. godine časopis Rolling Stone proglasio Travoltu vječnom ikonom u rangu Jamesa Deana. Bio je toliko poželjan da mu se, prema memoarima Barryja Dillera, otvoreno upucavala sestra britanske kraljice, princeza Margaret, nakon što ga je pozvala na čaj u svoj apartman. Svijet još uvijek pamti i njegov legendarni ples s princezom Dianom u Bijeloj kući 1985. godine, trenutak koji je tada zasjenio apsolutno sve.

Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal

Ipak, insajderski krugovi danas ga opisuju kao 'tužnog gosta koji je predugo ostao na zabavi'. Prstom upiru u suradnju s Randallom Emmettom, redateljem optuženim za zlostavljanje žena, koji koristi stare zvijezde poput Travolte, Brucea Willisa i Stallonea kao mamce za investitore u filmovima koje kritičari nazivaju 'smećem za starce'. Bizaran život u 'kući-aerodromu' Nakon smrti sina Jetta 2009. godine, koji je preminuo nakon napadaja u kupaonici na Bahamima, Travolta se povukao u svoj bizarni dom u Floridi vrijedan 14 milijuna dolara. Kuća je izgrađena tako da podsjeća na aerodromski terminal, kako bi glumac mogao parkirati svoju flotu zrakoplova tik uz ulazna vrata. Susjedi svjedoče kako su ga u najtežim danima viđali kako se noćima besciljno vozi u krug po svom posjedu, ne znajući kako se nositi s gubitkom sina, a kasnije i supruge Kelly Preston.