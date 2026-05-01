Pamela Anderson okrenula leđa ulozi koja joj je donijela svjetsku slavu

Pamela Anderson, sudeći po svemu, neće se pridružiti glumačkoj ekipi kultne serije 'Baywatch'
Pamela Anderson navodno je odbila priliku da se vrati ulozi C.J. Parker u novom 'Baywatchu', seriji koja ju je devedesetih pretvorila u jednu od najprepoznatljivijih televizijskih zvijezda.
Slavna plavuša, čije je ime desetljećima bilo neraskidivo povezano s kultnom serijom Baywatch, kako se spekulira, neće se pojaviti u novom rebootu koji za sezonu 2026./2027. priprema Fox.
Glumica, koja danas ima 58 godina, proslavila se ulogom C.J. Parker, jedne od najpoznatijih spasiteljica s malih ekrana. Ipak, prema informacijama iz produkcijskih krugova, Anderson je već odbila ponudu producenata da se vrati u franšizu.
'Pameli su pristupili - i ona je odbila. Završila je s tim poglavljem. Usredotočena je na ono kamo ide, a ne na ono gdje je bila. To razdoblje je više ne definira', rekao je izvor blizak produkciji.
Novi 'Baywatch' bez oslanjanja na nostalgiju
Snimanje nove serije već je počelo u Kaliforniji, a projekt je zamišljen kao moderna verzija originalnog televizijskog hita. Producenti, prema istom izvoru, žele predstaviti novu glumačku postavu i suvremeniju priču, umjesto da se oslanjaju isključivo na nostalgiju i pojavljivanja zvijezda iz originala.
Originalni Baywatch prikazivao se od 1989. do 2001. godine i postao jedna od najgledanijih televizijskih serija na svijetu. Uz Pamelu Anderson, međunarodnu popularnost stekli su i David Hasselhoff kao Mitch Buchannon te Carmen Electra kao Lani McKenzie.
Serija je obilježila pop kulturu devedesetih, a crveni kupaći kostimi, usporene scene trčanja plažom i glamurozni prikaz života spasilaca postali su njezin zaštitni znak.
Pamela bira drukčiji put
Iako je Baywatch ostao jedna od njezinih najpoznatijih uloga, Pamela Anderson posljednjih godina sve se otvorenije odmiče od imidža koji ju je pratio u Hollywoodu. Umjesto povratka starim ulogama, fokus stavlja na osobne projekte, aktivizam i pažljivo odabrane glumačke angažmane.
Njezina odluka uklapa se i u širi trend među zvijezdama starih televizijskih hitova koje ne žele nužno sudjelovati u novom valu rebootova, premda se studiji sve češće vraćaju uspješnim formatima iz prošlih desetljeća.
Prema tvrdnjama upućenih, Anderson zasad nema namjeru ponovno zaigrati C.J. Parker ni u obliku kratkog cameo pojavljivanja.
I dok Pamela Anderson ostaje izvan projekta, svijet Baywatcha ipak će uključiti barem jedno poznato ime iz originalne serije. Erika Eleniak trebala bi se vratiti ulozi Shauni McClain, nekadašnje spasiteljice koja je u novoj verziji postala članica gradskog vijeća Santa Monice.
U radnji rebootane serije Shauni se vraća na plažu kako bi sudjelovala u godišnjim Beach Gamesima, zajedno s novom generacijom spasilaca.
U novoj postavi navodno su i Stephen Amell, Shay Mitchell, Brooks Nader, Noah Beck te influencerica i sportašica Livvy Dunne, koja bi se trebala pojaviti u sporednoj ulozi mlađe spasiteljice.
Za sada se detalji radnje drže podalje od javnosti, no jedno je, čini se, jasno: Baywatch se vraća, ali bez žene koja je za mnoge ostala njegovo najprepoznatljivije lice.