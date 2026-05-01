Pamela Anderson okrenula leđa ulozi koja joj je donijela svjetsku slavu

Pamela Anderson navodno je odbila priliku da se vrati ulozi C.J. Parker u novom 'Baywatchu', seriji koja ju je devedesetih pretvorila u jednu od najprepoznatljivijih televizijskih zvijezda.

Slavna plavuša, čije je ime desetljećima bilo neraskidivo povezano s kultnom serijom Baywatch, kako se spekulira, neće se pojaviti u novom rebootu koji za sezonu 2026./2027. priprema Fox.

Glumica, koja danas ima 58 godina, proslavila se ulogom C.J. Parker, jedne od najpoznatijih spasiteljica s malih ekrana. Ipak, prema informacijama iz produkcijskih krugova, Anderson je već odbila ponudu producenata da se vrati u franšizu.

'Pameli su pristupili - i ona je odbila. Završila je s tim poglavljem. Usredotočena je na ono kamo ide, a ne na ono gdje je bila. To razdoblje je više ne definira', rekao je izvor blizak produkciji.

Novi 'Baywatch' bez oslanjanja na nostalgiju

Snimanje nove serije već je počelo u Kaliforniji, a projekt je zamišljen kao moderna verzija originalnog televizijskog hita. Producenti, prema istom izvoru, žele predstaviti novu glumačku postavu i suvremeniju priču, umjesto da se oslanjaju isključivo na nostalgiju i pojavljivanja zvijezda iz originala.

Originalni Baywatch prikazivao se od 1989. do 2001. godine i postao jedna od najgledanijih televizijskih serija na svijetu. Uz Pamelu Anderson, međunarodnu popularnost stekli su i David Hasselhoff kao Mitch Buchannon te Carmen Electra kao Lani McKenzie.