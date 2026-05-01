Posjet kralja Charlesa i kraljice Camille obilježio propust koji Britanci teško ignoriraju

Državni posjet kralja Charlesa III i kraljice Camille Sjedinjenim Američkim Državama obilježio je još jedan gaf povezan sa zastavama.

Britanski Flag Institute objašnjava da postoji točno određeni način isticanja nacionalne zastave. Kod pravilno postavljene zastave, na polovici najbližoj koplju šira dijagonalna bijela pruga mora biti iznad crvene dijagonalne pruge, jer križ sv. Andrije, koji predstavlja Škotsku, ima prednost pred križem sv. Patrika, koji predstavlja Irsku.

Ondje su položili vijenac i cvijeće na Grob neznanog vojnika, odajući počast poginulima te vojnom partnerstvu Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država. No tijekom ceremonije pažnju je privukao detalj koji nije smio proći nezapaženo - britanska zastava Union Jack, koja je bila dio pratnje kraljevskog para, bila je okrenuta naopako!

Nakon što su se 30. travnja oprostili od američkog predsjednika Donalda Trumpa i prve dame Melanije Trump, kralj i kraljica posjetili su Nacionalno groblje Arlington u Virginiji , jedno od najvažnijih američkih mjesta vojnog sjećanja.

Union Jack, koji se naziva i Union Flag, sastavljen je od heraldičkih križeva Engleske i Walesa, Škotske i Irske , povijesnih kraljevstava nad kojima britanski monarh vlada, premda je od 1921. samo Sjeverna Irska dio Ujedinjenog Kraljevstva.

Ovo nije bio prvi propust sa zastavama tijekom američkog posjeta kralja Charlesa i kraljice Camille, organiziranog u sklopu obilježavanja 250. obljetnice američke neovisnosti.

Nekoliko dana prije početka posjeta, 24. travnja, u Washingtonu su uz američke zastave nakratko bile postavljene australske zastave umjesto britanskih. ABC-jev reporter James Longman objavio je da su australske zastave bile istaknute oko dva sata prije nego što je pogreška ispravljena.

'Oko dva sata postavili su australsku zastavu uz 'Stars and Stripes'... Mislim da su shvatili pogrešku i sada su ih zamijenili Union Jackom', rekao je Longman u videu objavljenom na Instagramu.

Prema pisanju Washington Examinera, australske zastave pogrešno su bile postavljene duž dijela 17. ulice NW, blizu zgrade Eisenhower Executive Office Building, u kojoj se nalazi velik dio ureda osoblja Bijele kuće.

Pogreška je brzo ispravljena

Dužnosnik Odjela za promet Distrikta Columbije rekao je da su zastave postavljene pogreškom, ali da je problem brzo riješen.

'Postavili smo te zastave, ali pogreška je brzo ispravljena i uspjeli smo ih ukloniti', rekao je dužnosnik.

Australska zastava u gornjem lijevom kutu ima Union Jack, što upućuje na povezanost Australije s Commonwealthom. Australija je jedno od 14 kraljevstava Commonwealtha, a kralj Charles ondje je također monarh. Ipak, u kontekstu službenog posjeta britanskog kralja SAD-u, zamjena zastava bila je protokolarno vrlo neugodna.

Posjet Arlingtonu trebao je biti dostojanstven završetak američke turneje kraljevskog para, no gaf s naopako postavljenom zastavom postao je jedan od detalja koji se najviše komentira.