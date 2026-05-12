Hollywood ga je odbacio, a sada je prošetao crvenim tepihom u Cannesu

Festival je ove godine otvoren u znaku velikih filmskih imena i hommagea redatelju Peteru Jacksonu , kojemu je uručena počasna Zlatna palma za životno djelo . Ipak, glamur s crvenog tepiha ponovno je ukrao dio pozornosti, a među uzvanicima posebno se izdvojio James Franco , čiji je povratak na veliku festivalsku scenu izazvao velik interes medija i fotografa.

Pojavljivanje Jamesa Franca u Cannesu odmah je pokrenulo reakcije na društvenim mrežama i među filmskim fanovima. Glumac posljednjih godina rjeđe sudjeluje na velikim holivudskim događanjima, nakon optužbi za neprimjereno seksualno ponašanje.

Podsjetimo, dvije bivše studentice glume podnijele su 2019. grupnu tužbu protiv Jamesa Franca zbog navodnog seksualnog uznemiravanja, iskorištavanja i prisile, a uslijedila je nakon sličnih optužbi koje su 2018. u medijima iznosili jedna od studentica koja ga je tužila, još tri studentice i jedna druga žena. Glumac je te navode negirao, a sudski zapisi pokazuju da je Franco pristao platiti nagodbu od 2,2 milijuna dolara.

Na crvenom tepihu u Cannesu pojavio se uz dugogodišnju djevojku, 30- godišnju glumicu i redateljicu Izabel Pakzad.