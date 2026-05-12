Hollywood ga je odbacio, a sada je prošetao crvenim tepihom u Cannesu

Na otvorenju 79. izdanja Filmski festival u Cannesu crvenim tepihom prošetala su brojna poznata lica, no posebnu pažnju fotografa i publike privukao je glumac James Franco. Njegov dolazak odmah je postao jedna od najkomentiranijih tema večeri
Festival je ove godine otvoren u znaku velikih filmskih imena i hommagea redatelju Peteru Jacksonu, kojemu je uručena počasna Zlatna palma za životno djelo. Ipak, glamur s crvenog tepiha ponovno je ukrao dio pozornosti, a među uzvanicima posebno se izdvojio James Franco, čiji je povratak na veliku festivalsku scenu izazvao velik interes medija i fotografa.
Pojavljivanje Jamesa Franca u Cannesu odmah je pokrenulo reakcije na društvenim mrežama i među filmskim fanovima. Glumac posljednjih godina rjeđe sudjeluje na velikim holivudskim događanjima, nakon optužbi za neprimjereno seksualno ponašanje.
Podsjetimo, dvije bivše studentice glume podnijele su 2019. grupnu tužbu protiv Jamesa Franca zbog navodnog seksualnog uznemiravanja, iskorištavanja i prisile, a uslijedila je nakon sličnih optužbi koje su 2018. u medijima iznosili jedna od studentica koja ga je tužila, još tri studentice i jedna druga žena. Glumac je te navode negirao, a sudski zapisi pokazuju da je Franco pristao platiti nagodbu od 2,2 milijuna dolara.
Na crvenom tepihu u Cannesu pojavio se uz dugogodišnju djevojku, 30- godišnju glumicu i redateljicu Izabel Pakzad.
Kako prenosi Variety, glumca su u predvorju hotela Palais okružili obožavatelji tijekom stanke između svečane ceremonije i projekcije filma otvorenja. Franco je strpljivo pozirao za selfije, a potom se povukao na vanjsku terasu za pušače, gdje mu je prišao glumački kolegca Diego Luna i prijateljski ga pozdravio riječima: 'Kako si, čovječe?', dok je Franco, skrivajući pogled iza sunčanih naočala, samo kimnuo glavom.
Na Azurnu obalu stigao je niz poznatih glumaca, redatelja i producenata, a Cannes će tijekom sljedećih dana ponovno postati središte svjetske filmske industrije.