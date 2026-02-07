OČARAVAJUĆI PRIZOR

Prizor koji se rijetko vidi: Goran Ivanišević sa sinčićem u najslađem sportskom zagrljaju

D.A.M.

07.02.2026 u 19:41

Goran Ivanišević sa sinom na Davis Cupu
Goran Ivanišević sa sinom na Davis Cupu Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL
Bionic
Reading

Na tribinama je vladao pravi sportski naboj, ali u jednom kutku dvorane pažnju su ukrali nježni obiteljski trenuci. Goran Ivanišević na Davis Cup u Varaždin je stigao u društvu sina Olivera, a simpatični dvojac je uživao u zajedničkim trenucima

U pauzama akcije Goran Ivanišević i sin Oliver izmjenjivali su osmijehe i kratke razgovore, a mališan se povremeno potpuno uživio u navijanje.

vezane vijesti

Slavni tata strpljivo mu je objašnjavao zbivanja na terenu, pa je bilo jasno da im je ovaj sportski izlazak puno više od običnog gledanja utakmice, pravi mali događaj za pamćenje.

Slavni dvojnici: Zvijezde koje si nevjerojatno sliče Izvor: Profimedia

Podsjetimo, Goran je Olivera dobio u braku sa suprugom 11 mlađom Nives vjenčali su se u tajnosti i to nakon samo godinu dana veze, u prosincu 2017. godine. Tri mjeseca kasnije potvrdili su da im stiže beba, a u rujnu 2018. im se rodio sin.

Krenuo stopamaslavnog oca

Inače, Goranov stariji sin Emanuel Ivanišević otkrio zanimljivosti iz privatnog života budući da se etablirao u teniskom svijetu. Odigrao je neke dobre turnire i bio dio Davis cup reprezentacije Hrvatske.

Goran Ivanišević sa sinom na Davis Cupu
  • Goran Ivanišević sa sinom na Davis Cupu
  • Goran Ivanišević sa sinom na Davis Cupu
  • Goran Ivanišević sa sinom na Davis Cupu
  • Goran Ivanišević sa sinom na Davis Cupu
  • Goran Ivanišević sa sinom na Davis Cupu
Goran Ivanišević sa sinom na Davis Cupu Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NIJE SE NADALA

NIJE SE NADALA

Jennifer Aniston ostala bez rođendanske proslave; sve je otkazano u posljednji tren
ODUŠEVLJENJE VIĐENIM

ODUŠEVLJENJE VIĐENIM

Blanka Mateša iz prve ruke: Njezini dojmovi sa spektakularnog otvaranja Zimskih olimpijskih igara
POVIJESNI JAZ

POVIJESNI JAZ

Kritičari ga nazivaju 'beskrajnim paklom', a publika mu daje 99 posto: Melanijin film srušio sumnjiv rekord

najpopularnije

Još vijesti