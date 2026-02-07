Prizor koji se rijetko vidi: Goran Ivanišević sa sinčićem u najslađem sportskom zagrljaju

Na tribinama je vladao pravi sportski naboj, ali u jednom kutku dvorane pažnju su ukrali nježni obiteljski trenuci. Goran Ivanišević na Davis Cup u Varaždin je stigao u društvu sina Olivera, a simpatični dvojac je uživao u zajedničkim trenucima
U pauzama akcije Goran Ivanišević i sin Oliver izmjenjivali su osmijehe i kratke razgovore, a mališan se povremeno potpuno uživio u navijanje.
Slavni tata strpljivo mu je objašnjavao zbivanja na terenu, pa je bilo jasno da im je ovaj sportski izlazak puno više od običnog gledanja utakmice, pravi mali događaj za pamćenje.
Podsjetimo, Goran je Olivera dobio u braku sa suprugom 11 mlađom Nives vjenčali su se u tajnosti i to nakon samo godinu dana veze, u prosincu 2017. godine. Tri mjeseca kasnije potvrdili su da im stiže beba, a u rujnu 2018. im se rodio sin.
Krenuo stopamaslavnog oca
Inače, Goranov stariji sin Emanuel Ivanišević otkrio zanimljivosti iz privatnog života budući da se etablirao u teniskom svijetu. Odigrao je neke dobre turnire i bio dio Davis cup reprezentacije Hrvatske.