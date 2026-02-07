Prizor koji se rijetko vidi: Goran Ivanišević sa sinčićem u najslađem sportskom zagrljaju

U pauzama akcije Goran Ivanišević i sin Oliver izmjenjivali su osmijehe i kratke razgovore, a mališan se povremeno potpuno uživio u navijanje .

Slavni tata strpljivo mu je objašnjavao zbivanja na terenu , pa je bilo jasno da im je ovaj sportski izlazak puno više od običnog gledanja utakmice, pravi mali događaj za pamćenje.

Podsjetimo, Goran je Olivera dobio u braku sa suprugom 11 mlađom Nives vjenčali su se u tajnosti i to nakon samo godinu dana veze, u prosincu 2017. godine. Tri mjeseca kasnije potvrdili su da im stiže beba, a u rujnu 2018. im se rodio sin.

Krenuo stopamaslavnog oca

Inače, Goranov stariji sin Emanuel Ivanišević otkrio zanimljivosti iz privatnog života budući da se etablirao u teniskom svijetu. Odigrao je neke dobre turnire i bio dio Davis cup reprezentacije Hrvatske.