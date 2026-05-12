Lelekice izazvale lavinu reakcija na društvenim mrežama: 'Večeras sam Hrvat'

Hrvatske predstavnice iz grupe Lelek izazvale su lavinu reakcija tijekom nastupa na Eurosongu, a društvene mreže preplavili su komentari podrške i oduševljenja
Nastup Lelekica s pjesmom 'Andromeda' u kratkom je roku postao jedna od glavnih tema među eurovizijskim fanovima. Dok su jedni hvalili atmosferu, vokale i vizualni identitet nastupa, drugi su isticali kako se Hrvatska ove godine konačno istaknula autentičnim pristupom i snažnim etno elementima. Reakcije su stizale iz cijele regije, ali i od stranih pratitelja Eurosonga.
Na društvenim mrežama posebno su se dijelili komentari stranih fanova koji su nastup Leleka opisivali kao 'hipnotizirajuć', 'drugačiji' i 'vizualno impresivan'. Pojedini korisnici X-a pisali su da ih je hrvatski nastup potpuno osvojio, a među viralnim objavama izdvojio se komentar: 'Večeras sam Hrvat.'
Fanovi Eurosonga posebno su hvalili spoj tradicijskih motiva i modernog scenskog nastupa, uz ocjene da Hrvatska ove godine izgleda ozbiljnije nego proteklih sezona.
Društvene mreže gorjele tijekom prijenosa
Komentari su stizali iz minute u minutu, a uz pohvale za izvedbu i kostime, gledatelji su analizirali svaki detalj nastupa. Dio publike uspoređivao je Lelek s popularnim etno sastavima iz baltičkih zemalja, dok su drugi tvrdili da Hrvatska ima jedan od vizualno najdojmljivijih nastupa ovogodišnjeg Eurosonga.