IŠČEKIVANI NASTUP

Lelekice izazvale lavinu reakcija na društvenim mrežama: 'Večeras sam Hrvat'

I. B.

12.05.2026 u 21:41

Eurosong - grupa Lelek - prva polufinalna večer
Eurosong - grupa Lelek - prva polufinalna večer Izvor: Profimedia / Autor: Julian Sindric / imago stock&people / Profimedia
Bionic
Reading

Hrvatske predstavnice iz grupe Lelek izazvale su lavinu reakcija tijekom nastupa na Eurosongu, a društvene mreže preplavili su komentari podrške i oduševljenja

Nastup Lelekica s pjesmom 'Andromeda' u kratkom je roku postao jedna od glavnih tema među eurovizijskim fanovima. Dok su jedni hvalili atmosferu, vokale i vizualni identitet nastupa, drugi su isticali kako se Hrvatska ove godine konačno istaknula autentičnim pristupom i snažnim etno elementima. Reakcije su stizale iz cijele regije, ali i od stranih pratitelja Eurosonga.

vezane vijesti

Na društvenim mrežama posebno su se dijelili komentari stranih fanova koji su nastup Leleka opisivali kao 'hipnotizirajuć', 'drugačiji' i 'vizualno impresivan'. Pojedini korisnici X-a pisali su da ih je hrvatski nastup potpuno osvojio, a među viralnim objavama izdvojio se komentar: 'Večeras sam Hrvat.'

Fanovi Eurosonga posebno su hvalili spoj tradicijskih motiva i modernog scenskog nastupa, uz ocjene da Hrvatska ove godine izgleda ozbiljnije nego proteklih sezona.

Eurosong - grupa Lelek - prva polufinalna večer
  • Eurosong - grupa Lelek - prva polufinalna večer
  • Eurosong - grupa Lelek - prva polufinalna večer
  • Eurosong - grupa Lelek - prva polufinalna večer
  • Eurosong - grupa Lelek - prva polufinalna večer
  • Eurosong - grupa Lelek - prva polufinalna večer
    +4
Eurosong - grupa Lelek - prva polufinalna večer Izvor: Profimedia / Autor: Julian Sindric / imago stock&people / Profimedia

Društvene mreže gorjele tijekom prijenosa

Komentari su stizali iz minute u minutu, a uz pohvale za izvedbu i kostime, gledatelji su analizirali svaki detalj nastupa. Dio publike uspoređivao je Lelek s popularnim etno sastavima iz baltičkih zemalja, dok su drugi tvrdili da Hrvatska ima jedan od vizualno najdojmljivijih nastupa ovogodišnjeg Eurosonga.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
JAMES FRANCO

JAMES FRANCO

Hollywood ga je odbacio, a sada je prošetao crvenim tepihom u Cannesu
'SLAVA ZViJERI'

'SLAVA ZViJERI'

Majka Matthewa McConaugheyja bez zadrške otkrila intimne detalje iz braka, reagirala i Sandra Bullock
karijere su im uništene?

karijere su im uništene?

'Oboje su u zatvoru!': Holivudski moćnici otkrili zašto nitko ne želi raditi s Blake Lively

najpopularnije

Još vijesti