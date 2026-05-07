Nekad buntovnik, danas obiteljski čovjek: Damir Urban o odnosu sa suprugom Milicom i incidentu u Splitu

Damir Urban je otkrio da je u Splitu proveo godinu i pol dok je s Draganom Lukićem radio na albumu ‘Žena i dijete’, gdje je imao i unajmljen stan. U jednom se trenutku, kaže, toliko udomaćio da se počeo pitati gdje mu je uopće pravi dom .

Sjećanja na Split nisu uvijek bila 'mirna', pratili su ih i prilično neobični trenuci . 'Od trenutka kad je jedna djevojka, koja je bila fan, bacila moju ženu u grmlje u Splitu, pa do raznih događaja ovdje, bilo je svega…', izjavio je za In Magazin .

Premda na pozornici dijeli emocije s publikom, Urban priznaje da pravi balans pronalazi tek kod kuće. Nakon koncerata i susreta s obožavateljima, vraća se svakodnevnim obavezama, pomaže supruzi Milici Czerny Urban, brine o djeci i obavlja kućanske poslove. Upravo ga ta rutina, kaže, drži prizemljenim i pomaže mu da ostane svoj, uz troje djece različitih uzrasta, od školarca do studenta.

Upravo zato njihov dom rijetko kad poznaje dosadu ili monotoniju. Urban kroz smijeh priznaje da problemi njemu i supruzi dolaze u najrazličitijim oblicima, od dječjih nesuglasica oko sitnica, preko tinejdžerskih ljubavnih drama, pa sve do najstarijeg sina kojem, kako kaže, najčešće treba tek - novac.