Na krilima ljubavi: Ante Gelo i Jelena Perčin ne odvajaju se jedno od drugoga

Ante Gelo i Jelena Perčin usprkos brojnim poslovnim obvezama uspijevaju pronaći vrijeme samo za sebe

Jelena Perčin nakon razvoda od glumca Momčila Otaševića svoju je ljubav pronašla s markantnim gitaristom.

Naša poznata glumica koju TV publika zna i kao Martu u hit RTL-ovoj seriji 'Sjene prošlosti', već je neko vrijeme u vezi s poznatim glazbenikom Antom Gelom.

Izvor: Promo fotografije / Autor: Freepik

Gitarist je sad na svom Instagram profilu objavio njihov zajednički selfie koji je izazvao brojne reakcije i pozitivne komentare. Dobro raspoloženi sa sunčanim naočalama veselo su pozirali, a njihova je fotografija izazvala lavinu reakcija.

'Predivan par', 'Kad se duše prepoznaju', samo su se nizali komentari na račun poznatog para koji ne krije koliko su sretni skupa. Majka troje djece nedavno je u intervjuu za Gloriju izjavila se ljubav dogodila upravo kada je bila sigurna da je taj dio života završen.

