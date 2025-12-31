Godinu na odlasku obilježio je tužan odlazak najvećih legendi: Evo tko nas je sve napustio u 2025.

Ni ova godina, nažalost, nije podbacila u broju umrlih. 2025. ostat će upamćena po tome što su nas u njoj, u kratkom razmaku, napustili Matija Dedić i Gabi Novak, ali i neki od najvećih holivudskih velikana, poput Roberta Redforda, Diane Keaton i Genea Hackmana

Ako ćemo po nečemu pamtiti 2025. godinu, onda je to i velika tuga zbog odlaska velikana iz svijeta glazbe, glume, novinarstva...

Sve je počelo 15. siječnja kada je u dobi od 78 godina preminuo proslavljeni američki redatelj David Lynch, a tužnu je vijest na društvenim mrežama objavila njegova obitelj. Samo tjedan dana kasnije, 22. siječnja, od posljedica moždanog udara u zagrebačkoj bolnici Rebro, preminuo je i legendarni hrvatski glazbenik Boris Ćiro Gašparac. Hrvatsku javnost šokirala je 21. veljače vijest o smrti ugledne arhitektice Maje Tedeschi, supruge poduzetnika Emila Tedeschija. Ljubitelji serije 'Tračerica' ostali su u šoku kada je 26. veljače potvrđena vijest o smrti glumice Michelle Trachtenberg, koja je pronađena je mrtva u svom stanu u New Yorku, a samo dan kasnije svijet je napustio i legendarni Gene Hackman, koji je pronađen zajedno sa svojom suprugom Betsy Arakawom.

Belgijska glumica Emilie Dequenne imala je samo 43 godine u trenutku kada je 17. ožujka izgubila životnu bitku od rijetkog oblika karcinoma. Richard Chamberlain, američki glumac poznat po ulogama u serijama 'Dr. Kildare', 'Shogun' i 'Ptice umiru pjevajući', preminuo je 29. ožujka, u 91. godini života. Smrt je nastupila u Waimanalu na Havajima uslijed komplikacija nakon moždanog udara, što je potvrdio njegov publicist. Hrvatsko društvo skladatelja javilo je da je 1. travnja, u 90. godini preminuo skladatelj, dirigent, aranžer, pijanist, tekstopisac, libretist i producent, Alfi Kabiljo, a dan kasnije, 2. travnja, svijet je rastužila vijest o smrti Vala Kilmera, holivudskog glumca koji je okusio slavu zahvaljujući glavnim ulogama kao što su Jim Morrison i Batman, ali čiji su kameleonski talenti i zagonetna osobnost istovremeno doprinijeli njegovoj prepoznatljivosti u sporednim ulogama.

Val Kilmer Izvor: EPA / Autor: WARREN TODA



Glumac Patrick Adiarte, najpoznatiji po ulozi kućnog pomoćnika Ho-Jona u prvoj sezoni kultne serije 'M*A*S*H', preminuo je 18. travnja u 82. godini života nakon borbe s upalom pluća, a taj isti dan u teškoj prometnoj nesreći život je izgubio i nogometaš Nikola Pokrivač. Na Uskrsni ponedjeljak, 21. travnja, umro je papa Franjo, prvi latinoamerički poglavar Rimokatoličke Crkve, a 4. svibnja Hrvatska se oprostila i od legendarnog glumca Željka Vukmirice, koji je preminuo u 72. godini.

Trostruki dobitnik Oscara i redatelj kultnog filma 'Kramer protiv Kramera', Robert Benton, preminuo je 14. svibnja u svom domu na Manhattanu u 92. godini života. Njegovu smrt potvrdila je njegova dugogodišnja asistentica i menadžerica Marisa Forzano, a 21. svibnja stigla je i tužna vijest o smrti glumca i komičara Mladena Horvata, kojeg publika pamti po ulozi Denisa Krokanića u kultnoj humorističnoj emisiji 'Večernja škola' i nezaboravnim zafrkancijama. Borbu s teškom bolešću 2. lipnja je izgubio glazbenik, producent i akademski slikar Ivan Piko Stančić, a 3. lipnja tragično je preminuo glumac Jonathan Joss, poznat po ulogama u serijama 'Parkovi i rekreacija' te 'King of the Hill', koji je ubijen u pucnjavi ispred svog bivšeg doma u San Antoniju, Teksas.

8. lipnja Hrvatska se oprostila od poznatog jazz pijanista i skladatelja Matije Dedića koji je preminuo u Zagrebu u 53. godini života, a 18. lipnja preminula je slavna kuharica Anne Burrell. S prvim danom srpnja oprostili smo se i od Renata Baretića, nagrađivanog književnika, novinara i kolumnista, koji je preminuo u splitskoj bolnici u 63. godini, a 5. srpnja borbu s karcinomom izgubio je i australski glumac Julian McMahon, koji je glumio u seriji 'Reži me'. Jedan od najistaknutijih bosanskohercegovačkih glumaca i dramskih pisaca, Josip Pejaković preminuo je 19. srpnja u dobi od 77 godina, a 21. srpnja u 54. godini života, od posljedica nesretnog utapanja, preminuo je Malcolm-Jamal Warner, najpoznatiji po ulozi Theodorea Huxtablea u kultnoj humorističnoj seriji 'Cosby Show'.

Samo dan kasnije preminuo je i legendarni Ozzy Osbourne i to samo nekoliko tjedana nakon što se ponovno okupio sa svojim kolegama iz benda Black Sabbath i održao veliki oproštajni koncert za obožavatelje. Legendarni američki hrvač Hulk Hogan preminuo je 24. srpnja u 71. godini života u svom domu na Floridi, nakon što je pretrpio srčani zastoj. Tužnu vijest objavio je 10. kolovoza na svom Facebook profilu Satiričko kazalište Kerempuh, otkrivši da je dugogodišnja članica ansambla, istaknuta i višestruko nagrađivana kazališna, televizijska i filmska glumica, pedagoginja i umjetnica koja je cijeli svoj život posvetila kazalištu, Nina Erak preminula.

Tri mjeseca nakon smrti svog sina Matije Dedića, 11. kolovoza, preminula je Gabi Novak, jedna od najvažnijih i najomiljenijih hrvatskih pjevačica, prepoznata po profinjenom spoju šansone, jazza i popa te iznimnoj interpretaciji koja je obilježila više od šest desetljeća domaće glazbene scene. 18. kolovoza, u dobi od 80 godina preminula poznata splitska glumica Jasna Malec Utrobičić, koja je tijekom svoje bogate karijere nastupala u brojnim kazališnim, filmskim i televizijskim projektima. Kanadski glumac Graham Greene, koji je glumio u brojnim filmovima, među kojima je i danas najpoznatiji Costnerov 'Ples s vukovima', preminuo je 2. rujna u 73. godini života. Talijanski modni dizajner Giorgio Armani preminuo je 4. rujna u dobi od 91 godine. Dizajner se kroz desetljeća svoje prakse proslavio kreiranjem tipično talijanske estetike u svojoj odjeći, kao i podizanjem holivudskih crvenih tepiha na novu razinu.

Robert Redford Izvor: EPA / Autor: SEBASTIEN NOGIER



Tužna vijest pogodila je 16. rujna filmski svijet. U 89. godini života preminuo je legendarni glumac i redatelj Robert Redford. Njegovu je smrt, u planinama pokraj Prova, objavila Cindi Berger, izvršna direktorica PR tvrtke Rogers & Cowan PMK. Rekla je da je Redford preminuo u snu, ali nije navela točan uzrok. 23. rujna preminuo je Nikola Pilić, legenda hrvatskog i svjetskog tenisa, izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije koja je osvojila naslov prvaka 2005. godine, ali i Claudia Cardinale, glamurozni simbol poslijeratne talijanske kinematografije koja je uživala u dugoj i raznolikoj glumačkoj karijeri na filmu i u kazalištu. Vijest koje su se tjednima pribojavali svi štovatelji legendarnog Halida Bešlića potvrđena je 7. listopada. Pjevač narodne glazbe preminuo je u 72. godini života nakon kratke borbe s teškom bolešću.

Jedna od najpoznatijih holivudskih glumica, oskarovka Diane Keaton, preminula je 11. listopada u Kaliforniji u 79. godini života, a 17. listopada rock svijet ostao je bez ikone - Acea Frehleyja, izvornog gitariste i jednog od osnivača slavnog benda Kiss. 27. listopada preminuo je 'najljepši dječak na svijetu', glumac Björn Andrésen, najpoznatiji po ulozi u Viscontijevom kultnom filmu ‘Smrt u Veneciji‘. U 43. godini života 30. listopada preminuo je glumac iz serije ‘Princ iz Bel Aira’ Floyd Roger Myers Jr, a tužnu vijest potvrdila je njegova majka Renee Trice, otkrivši kako je uzrok smrti bio srčani udar.

Bitku s teškom bolešću izgubio je i zlikovac iz Jamesa Bonda, francusko-turski glumac Tchéky Karyo, koji je preminuo 1. studenog. 17. studenog preminule su i Alice i Ellen Kessler, kultne njemačke plesačice i pjevačice poznate kao sestre Kessler Njihova smrt nije bila iznenadna, budući da su se, kako je potvrdilo Njemačko društvo za humano umiranje, odlučile na medicinsku potporu pri umiranju. Smrt Branka Ivande, jednog od najvažnijih hrvatskih redatelja, zatvorila je poglavlje u domaćem filmu, televiziji i kazalištu, ali je iza njega ostao impresivan opus koji svjedoči o nesalomljivoj strasti prema stvaranju, unatoč političkim pritiscima, osobnim tragedijama i promjenama epoha. Ivanda je preminuo 20. studenog. Kako je objavljeno na Instagram profilu Beogradskog dramskog pozorišta, 23. studenog preminuo je glumac Zoran Đorđević, kojeg pamtimo po 'Boljem životu' i 'Otpisanima'.

Sonja Braut Izvor: Cropix / Autor: Matej Dokic







