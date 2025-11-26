Preminula modna dizajnerica čije su kreacije nosile Rihanna i Lady Gaga, ali i princeza Diana

Kako je potvrdila njezina obitelj, škotska modna ikona Pam Hogg, dizajnerica čije su ekstravagantne kreacije nosile zvijezde poput Rihanne, Lady Gage, Kylie Minogue i Kate Moss, je preminula

U izjavi objavljenoj na Instagramu, obitelj Pam Hogg je napisala kako su 'duboko ožalošćeni zbog odlaska naše voljene Pamele'. Naveli su da je Hogg umrla 'mirno' u hospiciju, okružena obitelji i bliskim prijateljima. Iako se pretpostavljalo da je u 60-ima, sama nikada nije javno otkrila svoje godine. Nije objavljen uzrok smrti, no obitelj se posebno zahvalila osoblju St Joseph’s Hospicea u Hackneyju na 'prekrasnoj brizi koju su pružili Pameli u njezinim posljednjim danima'.

'Njezin kreativni duh i opus dirnuli su živote ljudi svih generacija', stoji u izjavi. 'Ostavila je veličanstveno nasljeđe koje će nastaviti inspirirati i poticati nas da živimo izvan granica konvencije.' Pam Hogg rođena je u Paisleyju, a umjetnost i tekstil studirala je na Glasgow School of Art, potom i na Royal College of Art u Londonu. Svoju prvu kolekciju Psychedelic Jungle predstavila je 1981., nadahnutu modnim kodovima kultnog londonskog Blitz Cluba.

Već kao dijete počela je šivati odjeću od darovanih komada: 'Imala sam možda pet godina kad sam počela stvarati svoj stil', izjavila je svojedobno. Kroz karijeru je razvila prepoznatljiv vizualni identitet - futuristički make-up, jarke boje, punk estetika i doza androginije bili su njezin zaštitni znak. Najpoznatija je po svojim legendarnim catsuitima, koje su godinama nosile Kylie Minogue, Rihanna i Lady Gaga.