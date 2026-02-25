Umro Oliver 'Power' Grant, jedan od osnivača Wu-Tang Clana

Iako uzrok smrti još nije službeno objavljen , vijest o odlasku ovog vizionara potresla je glazbenu industriju , a emotivne oproštajne poruke njegovih suradnika i prijatelja ne prestaju pristizati.

Oliver Power Grant, rođen na Jamajci, vrlo brzo se preselio u New York s jasnim snom o uspjehu u glazbenoj industriji. Na Staten Islandu udružio je snage s ekipom mladih, gladnih talenata i pomogao u formiranju kolektiva koji će zauvijek promijeniti lice hip-hopa. RZA, Ghostface Killah, Method Man, Raekwon, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa i Cappadonna postali su lica grupe, no Power je bio motor koji je sve to pokretao.

Kao izvršni producent svih albuma Wu-Tang Clana, Power je bio ključna figura u njihovom meteorskom usponu 90-ih godina. Bio je mastermind koji je shvatio da Wu-Tang nije samo bend, već brend. Upravo je on zaslužan za pokretanje kultne linije odjeće 'Wu Wear', čime je postavio temelje za način na koji glazbenici danas monetiziraju svoje ime.

Bez njega ne bi bilo hitova poput 'C.R.E.A.M.', 'Gravel Pit' ili 'Triumph', a ni legendarnog debi albuma 'Enter the Wu-Tang (36 Chambers)' iz 1993., koji se i danas smatra jednim od najboljih hip-hop albuma svih vremena.