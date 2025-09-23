Preminula Claudia Cardinale, zvijezda talijanske kinematografije

Claudia Cardinale, glamurozni simbol poslijeratne talijanske kinematografije koja je uživala u dugoj i raznolikoj glumačkoj karijeri na filmu i u kazalištu, umrla je u dobi od 87 godina blizu Pariza, prenijeli su francuski mediji

'Ostavlja nam nasljeđe slobodne i inspirirane žene', rekao je njezin agent Laurent Savry u poruci poslanoj AFP-u. Odrasla je u Tunisu u obitelji sicilijanskog podrijetla, a u filmski svijet se upustila 1957. nakon što je pobijedila na natjecanju ljepote u Tunisu i bila nagrađena putovanjem na Filmski festival u Veneciji.

Njezinu ranu karijeru zakomplicirala je i tajna trudnoća za koju je rekla da je bila rezultat nasilne veze. Rodila je sina Patricka u Londonu 1958., a na početku su ga odgajali njezini roditelji. Nakon niza manjih uloga, stekla je međunarodnu slavu 1963. godine kada se pojavila u filmu Federica Fellinija '8-1/2', a iste je godine glumila i uz Burta Lancastera u filmu 'Leopard'.

Uskoro su joj otvorena vrata holivudskim produkcijama, a pojavila se i u humorističnom hitu 'Pink Panther' u režiji Blakea Edwardsa i u filmu Sergija Leonea 'Once Upon A Time In the West' 1968. godine. Njezina karijera se naglo srozala 1970-ih nakon što se rastala od filmskog producenta Franca Cristaldija i započela vezu s redateljem Pasqualeom Squitierijem, s kojim je dobila kćer Claudiju.

Claudia Cardinale Izvor: EPA / Autor: STR







+9 Claudia Cardinale Izvor: EPA / Autor: STR