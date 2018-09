Danas žive pravu ljubavnu bajku, iako njoj brak nije bio cilj, a njemu je trebalo dugo da shvati da s njom želi provesti ostatak života

Isprva samo kratka avantura pretvorila se u ljubavnu vezu o kojoj su mnogi govorili. Svoju ljubav okrunili su brakom na talijanskom jezeru Como, istom onom na kojem je na početku veze, na prvom zajedničkom putovanju, manekenka Chrissy Teigen shvatila da je pjevač John Legend muškarac s kojim želi provesti ostatak života. Kako je izgledao njihov odnos te kroz kakve su sve zavrzlame prošli tijekom posljednjih 11 godina, pročitajte u nastavku

Godine 2006. John Legend bio je pjevačka zvijezda u usponu s već snimljena dva albuma i osvojena tri Grammyja. U to doba izašla je njegova pjesma 'Stereo', a za potrebe snimanja spota tražio je manekenku. Režiser mu je predložio 21-godišnju ljepoticu, koju je John Legend odmah angažirao.

Atraktivna Chrissy Teigen na set je stigla točno sedam godina i dan prije njihova vjenčanja, ušla je u njegovu garderobu i predstavila se, dok je on, samo u donjem rublju, glačao svoje stvari, što je nju oduševilo pa ga je zagrlila. Snimanje je potrajalo 14 sati, neopisiva kemija stvorila se među njima, pa su druženje nastavili u njegovoj hotelskoj sobi uživajući u hamburgerima i ostaloj nezdravoj hrani. No, naravno, nije se zadržalo samo na konzumaciji jela.

To definitivno nije bila ljubav na prvi pogled, bila je to kratkotrajna avantura, a niti Chrissy niti John nisu razmišljali o nečem ozbiljnijem. 'Bio sam izrazito oprezan. Nisam od onih koji od prve znaju da je to žena s kojom će se vjenčati i provesti ostatak života. Kod mene je to dugotrajan proces i trebalo je proći nekoliko godina da postanem svjestan da je ona - ona prava', priznao je kasnije u jednom intervjuu John Legend.

Nakon zajednički provedene noći John Legend krenuo je na svoju turneju, a idućih godinu dana redovito su izmjenjivali poruke i razgovarali putem telefona. Chrissy je bila svjesna svih ljepotica kojima je okružen i s kojima se naslikavao po crvenim tepisima, no odlučila je pustiti ga da sam shvati što želi.

'Dopustila sam mu na neko vrijeme da bude svoj. Najgora stvar koju možete napraviti je da nekome nametnete što i kako mora biti već od samog početka. Tako će samo pobjeći. Dugo sam se i sama pravila cool osobom - nisam ga ispitivala o budućnosti našeg odnosa i brak mi nikada nije bio cilj jer tako nisam bila odgajana. Jedino mi je bilo važno da smo zajedno', otkrila je Chrissy Teigen. Malo-pomalo njihov je odnos doista prerastao u vezu, a slavni pjevač otkrio je kada je shvatio da je zaljubljen u Chrissy. 'Zaljubio sam se u nju preko telefona, oduševio me njezin smisao za humor.' Sa završetkom njegove turneje i službeno su započeli ljubavnu vezu.

'Mislim da sam tada napokon shvatio da je ona osoba s kojom želim provesti ostatak života. Jednom kada smo počeli provoditi sve više vremena zajedno shvatili smo da smo jako povezani, a brak i djeca činili su se kao logičan slijed', rekao je Legend te je svoju današnju suprugu, atraktivnu manekenku i gorljivu protivnicu politike Donalda Trumpa, zaprosio 2011. na plaži na Maldivima.

Ipak, prije negoli su se zaručili bilo je i trenutaka u kojima je Legend želio ostaviti Chrissy. 'Pratila sam ga na turneji kada se razbolio. Osjećao se jako loše i sve to uzrokovalo mu je stres. Tada mi je rekao da ga naša veza guši i da ne može biti sa mnom. Ipak, to njegovo stanje potrajalo je samo jedan dan, a sve to uzrokovao je stres zbog mogućeg otkazivanja koncerta. Danas se često šalimo na taj račun, a on mi se još uvijek ispričava jer me htio ostaviti.' No nije samo tu pošlo po zlu. Još se jedne scene oboje često prisjećaju. Godine 2011., kada su krenuli na odmor na Maldive, tijekom puta žestoko su se posvađali. Bilo je to u prosincu te godine, a par je odlučio provesti Božić na egzotičnom otoku. Svađa je započela već u automobilu prema aerodromu, kada je Chrissy poludjela jer joj je predao božićni poklon - kuharicu i uređaj za sporo kuhanje.

'Zaručnički prsten sakrio sam u svojoj ručnoj prtljazi, a kontrola na aerodromu odlučila je dobro me pretražiti, pogotovo kutijicu u kojoj sam ga sakrio. Chrissy je stajala pored mene, a ja sam bio u strahu kako će sve vidjeti i doznati prije negoli stignemo na Maldive. Iznenađenje će propasti, a ja ću morati kleknuti već na aerodromu', prisjetio se John Legend gostujući kod Oprah Winfrey. Kako je rekao, na kraju je sve ispalo dobro. Konobar je umjesto deserta na srebrnom poslužavniku s kupolom donio zaručnički prsten. Nekako u to vrijeme za svoju je zaručnicu napisao pjesmu 'All of Me', koja ju je rasplakala. Par se vjenčao 14. rujna 2013. godine na jezeru Como u Italiji, no službene vjenčane zavjete izmijenili su dan prije puta na sudu u New Yorku.

'Vjenčali smo se nakon revije Vere Wang na Fashion Weeku. Ironično ili ne, ali upravo sam njezinu haljinu nosila na vjenčanju. Morali smo to napraviti jer u suprotnom naše talijansko vjenčanje ne bi bilo legalno. Kuma nam je bila najljepša žena na svijetu - Irina Shayk', otkrila je Chrissy Teigen. Inače, jezero Como za njih je od početka veze imalo posebno značenje. Upravo tamo bili su 2007. godine na prvom zajedničkom putovanju, kada je Chrissy shvatila da želi provesti ostatak života s njim. 'Vozili smo se brodom po jezeru, kada nas je vozač odveo do jednog mjesta i rekao da zaželimo želju. Ja sam poželjela da upravo John bude muškarac za kojeg ću se udati i kojem ću roditi djecu. On je vjerojatno zaželio najukusnije špagete.'

Na jezeru Como snimljen je i spot za pjesmu 'All of Me', tako da se na kraju upravo vjenčanjem krug zatvorio. Sretni i zaljubljeni, Chrissy i John maštali su o velikoj obitelji, no onda se pojavio problem s plodnošću, o kojem su i javno progovorili. Nakon niza neuspjeha i postupaka umjetne oplodnje manekenka je napokon ostala trudna, a 14. travnja 2016. godine rođena je Luna Simone Stephens.

Iako se činilo sve savršeno, John je preuzeo mnogobrojne obveze oko malene princeze, a s Chrissy se nešto čudno počelo događati. Postala je izrazito nesretna, iako je znala da nema razloga da tako bude. No nije si mogla pomoći. U jednom periodu čak je prestala ustajati iz kreveta, izgubila je volju za svim i postala izrazito nesretna.

'Većinu dana provodila sam ležeći na kauču, bez imalo energije i volje da otiđem u spavaću sobu i legnem u krevet. John je znao sa mnom spavati na kauču, ponekad i nekoliko noći zaredom. Često sam i plakala.' Prošli su mjeseci kada je napokon svima oko nje, a potom i njoj samoj, postalo jasno - rođenjem malene Lune zapala je u postporođajnu depresiju, a dijagnosticirana joj je i anksioznost.