Od 'zgodne žene' do razaračice braka: 'Bila sam razmaženo derište, ali sve se promijenilo kada sam ga upoznala'

I dok su neke holivudske glumice najpoznatije po svojem savršenom tijelu i izgledu, ono po čemu je prepoznatljiva Julia Roberts zasigurno je njezin širok osmijeh. Iako se tako možda i ne bi činilo, slavna 50-godišnja glumica u privatnom, ljubavnom životu nikada nije imala previše sreće, a silno se nadala da će se sve to promijeniti nakon što je upoznala kamermana Dannyja Modera - čovjeka svojih snova, kako ga je opisivala

On je tada bio u braku sa suprugom, vizažisticom Verom Steimberg , a ona je već odavno bila u vezi s kolegom Benjaminom Brattom . Iako je imao tek ulogu pomoćnika kamermana, Danny Moder očarao je glumicu, toliko da je i sama jednom opisala njihov susret riječima:

'On kaže da je njegov brak gotov, a ja mu jednostavno moram vjerovati', povjerila se nakon jedne od zajedničkih večera Julia Roberts bliskoj osobi. Ne mogavši sakriti emocije, Julia Roberts i Danny Moder započeli su ljubavnu aferu, a s time se nikako nije mogla složiti njegova obitelj, koja je prozvala upravo slavnu glumicu kao glavnog krivca za propast njegova braka. Uz sve to, pojedini članovi obitelji stali su na stranu prevarene supruge te su i na taj način dokazali da nikada neće prihvatiti Juliju kao članicu svoje obitelji.

To je dalo dodatan motiv pojedinim članovima obitelji da za njezinu smrt optuže Juliju Roberts , smatrajući da je cijela afera uzrokovala to da Patti Moder stane srce. U rujnu iste godine par je s Moderovim ocem otišao na jedrenje na jezero Arrowhead , isto ono u koje je nekoliko dana ranije prosipan pepeo njegove majke. Svojoj pokojnoj supruzi u čast Moderov je otac odlučio pružiti šansu Juliji i primiti je u obitelj.

Iako su Julia i on napokon mogli javno priznati svoju vezu, jedina osoba iz Moderove obitelji koja ju je prihvatila i pružila priliku glumici bila je njegova majka Patti . Njezino je stajalište bilo da je život prekratak da bi ona nekome sudila. Da je život zaista prekratak, pokazalo se ubrzo - samo nekoliko dana prije negoli je javnost doznala i službeno za njihovu vezu Patti Moder je preminula u 59. godini života od srčanog udara.

Nedugo nakon toga Julia je imala i bliski susret s njegovom sestrom Jyl, kojoj je napokon otkrila sve što se događalo - rekla je kako su njezini osjećaji za Dannyja stvarni, ali i da joj je on sam rekao kako je njegov brak bio gotov puno prije negoli su oni započeli vezu. U suzama je rekla kako joj nikada nije bila namjera povrijediti bilo koga od njih.

I dok su je njegove sestre Jane i Debbie ignorirale, Jyl se s njom sukobila. Priča se kako je upravo Jyl mnogo toga otkrila medijima i iskoristila priliku. 'Svugdje gdje se Julia pojavi nastane cirkus, a ona uživa u tome. Dosta mi je toga. Netko joj treba pokazati gdje joj je mjesto, a mislim da ću to biti ja', navodno je rekla Jyl.

Uz probleme s obitelji, Julia se nikako nije mogla pomiriti s time da je njezin suprug još uvijek u redovitom kontaktu s bivšom suprugom Verom. Nadala se kako će rođenje djeteta promijeniti nešto jer Moder u bivšem braku nije imao djece. No niti to nije bilo lagano zbog problema sa začećem.

Kada su već svi pomislili da će par posvojiti djecu, Julia je ostala trudna s blizancima Phinnaeusom i Hazel, a dvije godine kasnije rodio se i Henry. Kada je prije godinu dana dala intervju za britanski Harpers Bazaar, holivudska glumica opisala se riječima: 'Prije negoli sam upoznala Dannyja, sama sam sebi bila dovoljna. Bila sam razmaženo biće koje je samo jurilo uokolo i snimalo filmove. Sve se promijenilo kada sam ga upoznala. Kada pomislim na to što moj život čini životom i zbog koga ili čega on ima smisao, znam da je to zbog njega. Danas sam takva kakva jesam jer imam njega u svom životu.'