Holivudska ljubavna priča koja traje već 35 godina: Oni su dokaz da za sreću nije potreban nikakav papir

Nakon njezina dva i jednog njegovog propalog braka odlučili su da više nikada neće ulaziti u veze, a kamoli bračne zajednice s glumcima. Ipak, sudbina je imala drugačiji plan, a iako je pet godina mlađi od nje, pokazalo se da je upravo njihova ljubav ona prava. Ove godine obilježavaju 35 godina zajedništva, a unatoč konstantnim upitima okoline i javnosti kada će ozakoniti svoju vezu, glumački par Goldie Hawn i Kurt Russell o tome ne razmišljaju

'Brak je zanimljiv sociološki fenomen. Ako imate potrebu biti vezani uz nekoga, onda je za vas važno da se vjenčate. Ako volite biti slobodni, imate dovoljno novca i volite svoju neovisnost, onda znajte da ima nečeg u tome da niste u braku jer vam to daje slobodu da sami donosite odluke.' Rekla je to svojedobno slavna glumica, 72-godišnja Goldie Hawn, koja već 35 godina živi u izvanbračnoj zajednici sa 67-godišnjim glumcem Kurtom Russellom. A ona itekako dobro zna kako je biti u braku, ali i kako izbjeći ozakoniti svoju vezu, jer iza sebe ima dvije bračne zajednice.

Prije negoli je pala na Russellov šarm, Goldie Hawn je od 1969. do 1976. godine bila udana za Gusa Trikonisa, a od 1976. do 1982. za Billa Hudsona. Od 1979. do 1983. i Russell je bio u braku sa Season Hubley, s kojom je dobio sina Bostona. Možda svoju vezu zaista nikada neće ozakoniti, no njima nisu potrebni ni oltar ni izmjena bračnih zavjeta da bi bili sretni. 'Sretni smo i zaljubljeni. Volim biti s njim, svako jutro donosi mi kavu, ja ga za to nagradim poljupcem. Volimo se, ali i svađamo baš kao i svaki drugi par. Volimo život koji živimo zajedno.' Goldie Hawn i Kurt Russell susreli su se davne 1968. godine na snimanju filma 'The One and Only, Genuine, Original Family Band', a iako je njihova veza započela tek godinama kasnije, Russell je impresionirao Goldie.

'Imala sam 21, a on 16 i smatrala sam ga neodoljivim, ali i premladim za mene. Kada smo se ponovno susreli nakon niza godina, odmah mi se svidio, a i istog sam se trena prisjetila koliko mi se tada sviđao. Oboje smo se zarekli da više nikada nećemo imati veze s drugim glumcima, ali nikad ne reci nikad', izjavila je svojedobno glumica za BBC Radio 4. Navodno je njihova dugogodišnja veza započela poprilično loše, popraćena Russellovim mamurlukom na čitanju scenarija, jer se večer prije opio. Bilo je to 1983. godine, kada su zajedno snimali film 'Swing Shift'.

'Probudio sam se s groznim mamurlukom, a nisam dobro poznavao Goldie, osim onoga kada smo snimali nekoliko godina ranije. Imala je nevjerojatno tijelo i prvo što sam joj rekao kad sam je ugledao: 'Vau, kakvo ti tijelo imaš.' Izgovorio sam to prebrzo i tek onda postao svjestan što sam joj rekao, a ona mi je ironično zahvalila', prisjetio se njihovog početka tijekom jednog intervjua Kurt Russell.

Ipak, niti krivi ulet nije ugrozio budućnost njihove veze. Tri tjedna kasnije Goldie ga je zamolila da joj da poduku iz plesa, Kurt je pristao, no ples na kraju nisu vježbali, već su dugo razgovarali. Svoj prvi službeni izlazak imali su u swing klubu, a završili su ga u kući koju je Goldie prethodno kupila i koja je tek trebala biti renovirana. 'Nekako smo uspjeli doći na kat, zamišljajući namještaj u izmišljenoj spavaćoj sobi, no vođenje ljubavi bilo je stvarno, a ubrzo se na vratima pojavila policija jer smo morali provaliti u kuću za koju nismo imali ključ', otkrio je Russell.

U vrijeme kada su započeli svoju vezu Goldie Hawn je imala dvoje djece - kći Kate i sina Olivera - koje je dobila u braku s Billom Hudsonom. Upravo odnos Kurta Russella s njezinom djecom bio je ključan da glumica shvati kako je on onaj pravi.

'Ono što me uvjerilo da je on taj bilo je kada sam gledala njegov odnos s mojom djecom, kada bi došli posjetiti me na filmski set. Bio je nevjerojatan s njima. Totalno prirodan.' S Kate i Oliverom Russell je iznimno blizak i danas, a njihov odnos najbolje je opisala svojedobno sama Kate Hudson.

'Bez obzira što radio i gdje bio, uvijek bi se pojavio na našim rođendanima i okupljanjima, ali ne zato što je morao, već zato što je to želio. Niti na jednom mjestu ne bi radije htio biti nego sa svojom obitelji. Nevjerojatna ljubav koju nam je pružao od početka nešto je neopisivo i na tome ću mu vječno biti zahvalna.' Iako se nikada nisu vjenčali, jedno drugome uvijek su bili odani. 'Ljubav, zahvalnost i suosjećanje, jer ponekad će svaki muškarac i svaka žena izluditi svog partnera. Obitelj, sreća, smijeh i seks ključ su uspjeha veze', priznala je Goldie Hawn, dok je Kurt Russell iznio svoje viđenje uspjeha: