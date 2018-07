Popularniji su i od kraljevske obitelji, u braku su 19 godina, a nisu ga uzdrmali ni preljubi ni stalna šuškanja o razvodu

Kada su se 1997. godine upoznali, Victoria Adams i David Beckham bile su zvijezde u svom poslu. Ona je svjetsku slavu postigla pjevanjem u grupi Spice Girls, a on je bio jedan od najboljih svjetskih nogometaša. Ljubavne iskre između njih brzo su planule, vezu su okrunili brakom dvije godine kasnije, netom nakon rođenja prvog sina, a tijekom 19 godina braka dobili su još dvojicu sinova, Romea i Cruza, kao i princezu, djevojčicu Harper Seven. Unatoč izvanbračnoj aferi, i mnogobrojnim skandalima koji su ih pogađali, opstali su jači nego ikada

'Spice Girls su tada postojale nekoliko mjeseci, no već su bile planetarno popularne. Bio sam u hotelskoj sobi sa svojim prijateljem, Garyjem Nevillom, koji mi je kasnije bio i vjenčani kum, okrenuo sam se prema njemu i rekao: 'Ovo je djevojka koju ću oženiti. Ova u crnoj haljini s bob frizurom.' Njezine oči, njezino lice - to je moj pojam savršenstva, prisjetio se svojedobno slavni nogometaš David Beckham trenutka kada je ugledao svoju buduću suprugu, Victoriju Beckham .

'Rekla sam mu kako bi trebao izgledati prsten koji će me oduševiti, a on ga je dao izraditi po narudžbi. Bili smo u sobi, naručili večeru i šampanjac, kada je kleknuo i pitao me: 'Victoria hoćeš li se udati za mene?'.' Zarukama su bile oduševljene njezine prijateljice iz benda, dok su dečki iz nogometnog kluba Manchester United , u kojem je tada Beckham igrao, zadirkivali par, ali sve u dobroj namjeri.

Iako je već imao popularnost kao nogometaš, tek ga je veza s Victorijom , u to vrijeme Adams , proslavila, a on je uskoro postao globalna ikona. Sama Victoria, odnosno 'Posh Spice', kako joj je u bendu bio nadimak, ubrzo je počela donositi glavne odluke koje su ih se ticale, stoga su mnogi zaključili kako upravo ona u njihovoj vezi 'nosi hlače'.,

Victoria je stupila u kontakt sa suparnicom, rekavši joj da ostavi njezinog supruga na miru, a onda je spakirala kofere i odlučila s djecom doći u Madrid kako bi izgladila situaciju i krizu u braku. Rebecca Loos prodala je svoju priču ekskluzivno za Sky Television and News of the World, koji su joj iskeširali 600 tisuća dolara.

'Neću lagati, bilo je to itekako teško vrijeme za mene, ali i naše obitelji. David i ja kroz sve to smo prošli zajedno. Nitko nije rekao da će brak biti lagan i da, bilo je zapreka na našem putu. No na kraju smo iz svega izašli jači i sretniji no ikada. Sada nam je još ljepše nego kada smo se tek vjenčali.'