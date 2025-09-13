Snažan potres pogodio obalu Kamčatke: Magnituda je bila 7,1, prijeti tsunami

Američki geološki zavod-USGS procijenio je magnitudu na 7,4, s dubinom od 39,5 km.

Pacifički sustav za upozorenje na tsunami priopćio je da postoji prijetnja od mogućeg tsunamija od potresa.

U Japanu, jugozapadno od poluotoka Kamčatka, nije izdano upozorenje na tsunami, izvijestila je televizijska kuća NHK, pozivajući se na Japansku meteorološku agenciju.