Znate li što se događa u vašem tijelu kad skupa uzimate magnezij i vitamin D

Magnezij i vitamin D trebaju jedno drugo kako bi pravilno djelovali u vašem tijelu. Oba dodatka mogu pomoći zdravlju kostiju, zdravlju srca i općem raspoloženju. Magnezij i vitamin D možete dobiti prirodno, uključujući i putem prehrane.

Vitamin D i magnezij trebaju jedno drugo da bi ispravno djelovali. Vitamin D pomaže tijelu da apsorbira magnezij, a bez dovoljno vitamina D apsorpcija magnezija je smanjena. Magnezij istovremeno pomaže u stvaranju i iskorištavanju vitamina D u tijelu. Svi enzimi koji sudjeluju u razgradnji vitamina D na neki način trebaju magnezij.

Vitamin D djeluje kao multifunkcionalni hormon koji utječe na imunološki sustav, stvaranje hormona i proteina te na opće zdravlje stanica. Magnezij sudjeluje u stotinama staničnih procesa u cijelom tijelu. Neophodan je za rast stanica, funkciju mišića i stvaranje energije.

Magnezij i vitamin D važni su za održavanje zdravlja vašeg tijela i općenito je sigurno uzimati ih zajedno. Oba pomažu zdravlju kostiju, mentalnom zdravlju te zdravlju srca i krvnih žila, odnosno kardiovaskularnom zdravlju.

Preporučeni dnevni unos magnezija za odrasle kreće se od 310 do 420 miligrama. Za vitamin D preporučeni dnevni unos u odraslih je od 15 do 20 mikrograma, odnosno 600 do 800 međunarodnih jedinica (IU).



Uzimanje velikih doza vitamina D može utjecati na razinu magnezija. Visoka razina vitamina D može zapravo sniziti razinu magnezija. Ako je razina vitamina D na gornjoj granici, otprilike 50 nanograma po mililitru (ng/mL), uzimanje magnezija može sniziti razinu vitamina D. Razina vitamina D oko 20 ng/mL općenito se smatra dostatnom za zdravlje kostiju i opće zdravlje, dok razine iznad 50 ng/mL povećavaju rizik od nuspojava.

Važni za zdravlje organizma

Magnezij i vitamin D potrebni su za zdrave i čvrste kosti. Vitamin D pomaže u apsorpciji kalcija, magnezija i fosfata, a sve su to tvari potrebne za zdrave kosti. Osim toga, vitamin D podupire zdravlje i snagu mišića, što je povezano sa zdravljem kostiju i rizikom od padova i prijeloma. Gotovo 30 posto magnezija u tijelu nalazi se u kostima, pri čemu magnezij ima važnu ulogu u razgradnji i izgradnji kosti. Mnoge studije su pokazale da su više razine magnezija povezane s manjim rizikom od prijeloma i boljom čvrstoćom kostiju. Kod starijih osoba poznato je da i vitamin D i magnezij smanjuju vjerojatnost prijeloma kostiju.

Vitamin D i magnezij također mogu pomoći zdravlju srca i krvnih žila. Vitamin D pomaže tijelu da koristi glukozu, odnosno šećer, za energiju i pomaže u regulaciji razine inzulina. Visoka razina glukoze i inzulinska rezistencija mogu dovesti do dijabetesa i povećati rizik od drugih kardiovaskularnih stanja. Niske razine vitamina D negativno utječu na građu srca i na to koliko dobro ono radi.

Magnezij pomaže širenju arterija, odnosno vazodilataciji, podupire normalan srčani ritam, poboljšava način na koji se u tijelu koriste inzulin i glukoza te utječe na zgrušavanje krvi oko ozljede. Neka istraživanja također su pokazala da magnezij može malo sniziti krvni tlak, iako ne značajno. Niske razine magnezija povećavaju rizik od bolesti srca i krvnih žila, uključujući prebrz rad srca i povišeni krvni tlak. Nizak magnezij povezan je i s pretilošću, dijabetesom i drugim upalnim stanjima.

Može vam se popraviti raspoloženje

Mnoge studije pokazale su da magnezij i vitamin D mogu pomoći i mentalnom zdravlju te raspoloženju. Magnezij može imati pozitivan učinak na simptome anksioznosti i depresije, iako neka istraživanja pokazuju da nema značajniji učinak. Vitamin D se stvara u koži izlaganjem sunčevoj svjetlosti, a poboljšanje raspoloženja na suncu može biti povezano upravo s tom proizvodnjom vitamina D. Vitamin D djeluje i u mozgu te može poboljšati anksioznost i depresiju, a visoke razine vitamina D povezane su s manjom vjerojatnošću pojave simptoma depresije.

Uzimanje i vitamina D i magnezija povezano je s manjim rizikom od Alzheimerove bolesti kod starijih osoba. Ipak, potrebno je još istraživanja kako bi se bolje razumjela uloga ovih dodataka u prevenciji i liječenju poremećaja raspoloženja.

Kako poboljšati razine vitamina D i magnezija

Svoje razine vitamina D i magnezija možete povisiti i bez dodataka prehrani. Vitamin D prirodno nastaje u tijelu izravnim izlaganjem sunčevoj svjetlosti. Namirnice poput jaja, mliječnih proizvoda i masne ribe, primjerice pastrve i lososa, također sadrže male količine vitamina D. Magnezij se prirodno nalazi u zelenom povrću, orašastim plodovima i sjemenkama, a oko 40 posto magnezija unesenog prehranom tijelo uspije apsorbirati.

Ako razmišljate o uzimanju magnezija ili vitamina D, razgovarajte s vašim liječnikom. On vam može pomoći procijeniti bi li vam ovi dodaci koristili i koje doze su za vas primjerene. Vjerojatno će vam najprije preporučiti vađenje krvi kako bi provjerili razine magnezija i vitamina D prije nego što savjetuju uzimanje dodataka.