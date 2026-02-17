Zaboravite na klasične plave traperice: Ova boja je puno bolja investicija i ide uz sve

Ako ste mislili da su plave traperice nezamjenjive, 2026. donosi jasan zaokret: moda se okreće sivoj nijansi koja se pokazala jednako nosivom, ali znatno svježijom
U 2026. godini jedan se trend posebno jasno izdvaja u svijetu trapera: sivi jeans. Nakon dugogodišnje dominacije klasičnog plavog i crnog trapera, dizajneri i modne kuće nude novu neutralnu alternativu koja se lako uklapa u svakodnevnu garderobu, ali djeluje modernije i promišljenije.
Pogled na posljednje modne revije dovoljan je da se uoči koliko je sivi traper prisutan u svim kolekcijama: od ležernih do luksuznijih interpretacija. Nijansa sive pokazala se iznimno zahvalnom jer se može uklopiti u gotovo svaki stil, a pritom djeluje sofisticiranije od klasičnih opcija.
Kako su ih stilizirale modne kuće
Na pistama 2026. sivi traper dolazi u raznim krojevima. Balenciaga ga je predstavila u opuštenoj, gotovo nonšalantnoj verziji baggy traperica koje dodiruju tlo. Céline se odlučila za takozvani barrel kroj, jedan od najpoželjnijih oblika godine, kombiniran s kožnom jaknom. Blumarine se pak poigrala nostalgijom i ponudila trapezice inspirirane stilom s početka 2000-ih.
Trend je brzo preselio i izvan pista - već su ga prigrlile zvijezde poput Belle Hadid, koja je viđena u oversized sivim trapericama u New Yorku, te Rihanna, koja je sivi baggy nosila u ležernim dnevnim kombinacijama.
Street style potvrđuje trend
Tijekom tjedana mode sivi traper pojavio se u svim mogućim varijacijama: od slim i bootcut krojeva do niskog struka i širokih nogavica. Upravo u uličnoj modi postaje jasno zašto siva boja uspješno zamjenjuje klasični indigo - jednako je neutralna, ali vizualno zanimljivija i manje očekivana.
Zašto je sivi traper dobra kupnja
Sivi jeans funkcionira kao modna osnova koja traje više sezona. Lako se kombinira s crnom, bijelom, bež i pastelnim nijansama, ali i s jačim bojama. Može izgledati minimalistički, poslovno ili potpuno ležerno, ovisno o stajlingu. Upravo ta prilagodljivost čini ga jednom od najpametnijih modnih investicija za 2026.