Zaboravite na klasične plave traperice: Ova boja je puno bolja investicija i ide uz sve

U 2026. godini jedan se trend posebno jasno izdvaja u svijetu trapera : sivi jeans . Nakon dugogodišnje dominacije klasičnog plavog i crnog trapera, dizajneri i modne kuće nude novu neutralnu alternativu koja se lako uklapa u svakodnevnu garderobu, ali djeluje modernije i promišljenije.

Pogled na posljednje modne revije dovoljan je da se uoči koliko je sivi traper prisutan u svim kolekcijama: od ležernih do luksuznijih interpretacija. Nijansa sive pokazala se iznimno zahvalnom jer se može uklopiti u gotovo svaki stil, a pritom djeluje sofisticiranije od klasičnih opcija.

Kako su ih stilizirale modne kuće

Na pistama 2026. sivi traper dolazi u raznim krojevima. Balenciaga ga je predstavila u opuštenoj, gotovo nonšalantnoj verziji baggy traperica koje dodiruju tlo. Céline se odlučila za takozvani barrel kroj, jedan od najpoželjnijih oblika godine, kombiniran s kožnom jaknom. Blumarine se pak poigrala nostalgijom i ponudila trapezice inspirirane stilom s početka 2000-ih.