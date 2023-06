Začinsko bilje lako se održava u zatvorenom, a osvaja izgledom, mirisom i okusom

Međutim začinskom bilju uzgojenom iz sjemena potrebno je više vremena da dođe do faze u kojoj možete početi s berbom. Nekim sjemenkama treba dugo vremena da proklijaju, uključujući peršin, lavandu, majčinu dušicu i ružmarin.

Sadnice začinskog bilja također zahtijevaju pažljivu kontrolu vlage i dodatno osvjetljenje kako bi im se osiguralo 12 do 14 sati jakog svjetla dnevno. Ako ste spremni za izazov, bosiljak, vlasac i kopar su među biljkama koje je najlakše započeti uzgajati iz sjemena.

Odabir tegli i zemlje

Pobrinite se da tegle imaju dobru drenažu. Posuda od 15 do 30 centimetara dovoljno je velika za većinu biljaka, no ako je riječ o trajnicama koje će značajno narasti, računajte na to da ćete ih morati presaditi. Znat ćete da je vrijeme za to kada vidite da korijenje prolazi kroz drenažne rupe.

Započnite s čistom, steriliziranom posudom kako biste izbjegli unošenje štetočina i napunite je dobro propusnom zemljom do otprilike centimetra ispod gornjeg ruba da biste ostavili mjesta za zalijevanje.

Budući da pojedinačne biljke imaju jedinstvene zahtjeve, najbolje je posaditi ih u njihove posude ili grupirati one sa sličnim potrebama.