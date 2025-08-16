PREMA TIPU KOŽE

Za blistavu kožu bez mrlja: Ovo su najbolji serumi korejske kozmetike

L.M.B.

16.08.2025 u 13:45

K-beauty
K-beauty Izvor: Profimedia / Autor: AY Media AS / Alamy / Alamy / Profimedia, Gutium Sergiu / Panthermedia / Profimedia, montaža: Neven Bučević
Bionic
Reading

Korejska kozmetika, poznata i kao K-beauty, već nekoliko godina zauzima sve veći prostor na globalnom tržištu ljepote, a njezina popularnost neprestano raste zahvaljujući kvalitetnim formulacijama iznimne učinkovitosti

Korejska kozmetika poznata je po svom holističkom pristupu njezi kože, koji se temelji na detaljnoj rutini i korištenju proizvoda s pažljivo odabranim sastojcima. K-beauty naglasak stavlja na prevenciju i održavanje zdravlja kože, a ne samo na maskiranje nesavršenosti.

Najpopularniji K-beauty serumi za lice

Jedan od ključnih razloga za rast popularnosti korejske kozmetike je globalni trend koji je poznat kao 'glass skin' – koža koja izgleda besprijekorno glatko, sjajno i zdravo. Ovaj ideal ljepote dolazi iz Koreje, a postizanje tog efekta postalo je moguće upravo zahvaljujući korejskim proizvodima za njegu kože.

U svemu se posebno ističu serumi, koji su nezaobilazan dio ovakve beauty rutine. Ako niste sigurni odakle krenuti, donosimo vam listu devet najpopularnijih i, prema mišljenjima korisnika, najefikasnijih K-beauty seruma za njegu kože.

Najbolji korejski serum za masnu kožu: Mixsoon Bean Essence

Mixsoon Bean Essence, iako tehnički esencija, može se koristiti kao serum zbog svojih izuzetnih učinaka u zaglađivanju kože, a može poslužiti i kao prirodni piling. Ovaj proizvod s fermentiranim sojinim i voćnim ekstraktima pomaže u balansiranju proizvodnje sebuma i pripremi kože za šminku.

Mixsoon Bean Essence
Mixsoon Bean Essence Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Najbolji korejski serum za kožu sklona aknama: Beauty of Joseon Glow Serum: Propolis + Niacinamide

Beauty of Joseon Glow Serum s propolisom i niacinamidom odličan je za balansiranje mješovite i aknama sklone kože. Pruža antibakterijska svojstva i poboljšava hidrataciju, dok istovremeno smanjuje nepravilnosti na koži.

Izvrstan je u rješavanju problema s mrljama na koži jer sadrži niacinamid, a redovita upotreba može rezultirati vidljivo svjetlijom, hidratiziranijom i uravnoteženijom kožom. Također, formula ima 'laganu', ali pomalo gušću teksturu koja se brzo upija, bez ostavljanja masnih ostataka.

Beauty of Joseon Glow Serum
Beauty of Joseon Glow Serum Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Najbolji korejski serum za podršku kožnoj barijeri: Medicube PDRN Pink Peptide Serum

Ovaj serum koristi PDRN iz ruže za regeneraciju kože, poboljšanje elastičnosti i zaštitu od vanjskih stresora. Sadrži peptidne komplekse i koenzim Q10 koji poboljšavaju kožnu barijeru.

Obožavaju ga i zvijezde poput Kylie Jenner, a na TikToku je već dugo vremena na listi viralnih proizvoda. Lagane je, gotovo vodene teksture, što ga čini savršenim za slojevito nanošenje u K-beauty duhu. Nije ni skup jer košta oko 20 eura.

Medicube PDRN Pink Peptide Serum
Medicube PDRN Pink Peptide Serum Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Najbolji korejski serum za učvršćivanje: Anua PDRN Hyaluronic Acid Capsule 100 Serum

Još jedna izvanredna verzija PDRN-a je Anuin PDRN Hyaluronic Acid Capsule 100 Serum, koji uživa veliku popularnost zbog intenzivno hidratantnih i učvršćujućih svojstava. Ovaj serum sadrži snažnu kombinaciju PDRN-a, hijaluronske kiseline i kolagena koja pruža duboku hidrataciju i djeluje protiv starenja.

PDRN je posebno popularan u Koreji zbog svojih regenerativnih, reparativnih i posvjetljujućih svojstava kože. Serum također sadrži 3% hijaluronske kiseline i hidrolizirani kolagen, koji dodatno poboljšavaju hidrataciju kože.

Anua PDRN Hyaluronic Acid Capsule 100 Serum
Anua PDRN Hyaluronic Acid Capsule 100 Serum Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Najbolji korejski serum za posvjetljivanje: CosRx The Alpha-Arbutin 2 Discoloration Care Serum

A u smanjenju tamnih mrlja i hiperpigmentacije pomaže i CosRx Alpha-Arbutin serum. Sadrži alfa-arbutin koji učinkovito posvjetljuje kožu i smanjuje proizvodnju melanina, dok dodatni sastojci poput niacinamida i glutationa poboljšavaju tonus kože.

CosRx The Alpha-Arbutin 2 Discoloration Care Serum
CosRx The Alpha-Arbutin 2 Discoloration Care Serum Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Najbolji korejski serum s vitaminom C: Numbuzin No.5 Vitamin Concentrated Serum

Kada je riječ o proizvodima koji sadrže vitamin C, na samom vrhu je Numbuzin No.5 Vitamin C Serum koji garantira efikasno posvjetljivanje i hidrataciju kože. Osim toga, sadrži i glutation, niacinamid i traneksamičnu kiselinu koji zajedno smanjuju tamne mrlje i ujednačavaju ten.

Numbuzin No.5 Vitamin Concentrated Serum
Numbuzin No.5 Vitamin Concentrated Serum Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Najbolji korejski serum za hidrataciju: Aestura Atobarrier Hydro Cera-HA Serum

Za suhu i dehidriranu kožu kao odlična opcija pokazuje se Aestura Atobarrier Serum. Sadrži hijaluronsku kiselinu, ceramide i niacinamid koji obnavljaju kožnu barijeru i pružaju dugotrajnu hidrataciju bez težine na licu. Osim toga, koži vraća mekoću da zdravu blistavost i sjaj.

Aestura Atobarrier Hydro Cera-HA Serum
Aestura Atobarrier Hydro Cera-HA Serum Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Najbolji korejski serum za osjetljivu kožu: Abib Heartleaf TECA Capsule Serum Calming Drop

Abib Heartleaf TECA serum umiruje iritiranu kožu, smanjuje crvenilo i upalu, a idealan je za osjetljivu kožu sklona iritacijama ili pri pregrijavanju kože. Sadrži moćan sastojak Centella Asiatica i niacinamid za dodatnu obnovu.

Centella Asiatica (poznata i kao Gotu Kola) je biljka koja se u kozmetici koristi zbog svojih regenerativnih, protuupalnih i umirujućih svojstava, pomažući u obnovi kože, smanjenju ožiljaka i iritacija te održavanju hidratacije. Ovaj sastojak jača kožnu barijeru, poboljšava elastičnost kože i pruža anti-ageing učinke, zbog čega je vrlo popularan u K-beauty proizvodima za osjetljivu kožu.

Abib Heartleaf TECA Capsule Serum Calming Drop
Abib Heartleaf TECA Capsule Serum Calming Drop Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Najbolji korejski serum za sjaj: Round Lab Vita Niacinamide Dark Spot Serum

Round Lab Vita Niacinamide serum poboljšava teksturu kože i smanjuje tamne mrlje. Sadrži antioksidativni ekstrakt vitaminskog drveta i stabilizirani vitamin C, koji smanjuje melanin i čini kožu blistavom.

Što se tiče konačnog rezultata na koži, malo je 'lakši' od Numbuzinovog seruma s vitaminom C, pa ako vam je koža posebno masna, mogao bi biti bolji odabir.

Round Lab Vita Niacinamide Dark Spot Serum
Round Lab Vita Niacinamide Dark Spot Serum Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

