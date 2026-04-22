Upozorenje znanstvenika: Ovo bi moglo imati dugoročne posljedice za tijelo

Studija, predstavljena pred Radiološkim društvom Sjeverne Amerike (RSNA), neprofitnom organizacijom koja okuplja radiologe, medicinske fizičare i druge stručnjake iz više od 130 zemalja svijeta, pokazala je da veza između ovakve prehrane i mišićne masnoće postoji bez obzira na ukupan unos kalorija, razinu tjelesne aktivnosti ili genetsku predispoziciju: što sugerira da sama kvaliteta prehrane ima ključnu ulogu u zdravlju mišića i zglobova.

Novo svjetlo na gorući problem

Veće količine masnoće unutar bedrenih mišića slabe njihovu kvalitetu i dodatno opterećuju zglobove, povećavajući vjerojatnost razvoja artroze koljena: degenerativnog stanja koje uzrokuje bol, ukočenost i otežano kretanje.

Dr. Zehra Akkaya izjavila je za The Telegraph: 'Artroza je sve rašireniji i sve skuplji globalni zdravstveni problem. Jedan je od najvećih zdravstvenih troškova koji nisu vezani uz rak, i to u SAD-u i diljem svijeta. Usko je povezana s pretilošću i nezdravim životnim navikama'.

Istraživači su koristili MRI snimke i podatke prikupljene u sklopu desetogodišnje Inicijative za istraživanje artroze kako bi analizirali bedrene mišiće više od 600 odraslih osoba čija je prehrana u prosjeku sadržavala oko 41 posto ultraprerađenih namirnica. Sudionici su odgovorili na više od 100 pitanja o prehrambenim navikama, uključujući učestalost konzumacije prerađenih proizvoda: od 'svaki dan' do 'nikad'.