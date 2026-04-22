Upozorenje znanstvenika: Ovo bi moglo imati dugoročne posljedice za tijelo

Prehrana bogata ultraprerađenom hranom može oslabiti mišiće i povećati probleme sa zglobovima, pokazala je nova studija
Redovita konzumacija ultraprerađene hrane može povećati nakupljanje masnoće u bedrenim mišićima, čime raste rizik od lošeg zdravlja mišića i artroze koljena, upozoravaju istraživači.
Studija, predstavljena pred Radiološkim društvom Sjeverne Amerike (RSNA), neprofitnom organizacijom koja okuplja radiologe, medicinske fizičare i druge stručnjake iz više od 130 zemalja svijeta, pokazala je da veza između ovakve prehrane i mišićne masnoće postoji bez obzira na ukupan unos kalorija, razinu tjelesne aktivnosti ili genetsku predispoziciju: što sugerira da sama kvaliteta prehrane ima ključnu ulogu u zdravlju mišića i zglobova.
Novo svjetlo na gorući problem
Veće količine masnoće unutar bedrenih mišića slabe njihovu kvalitetu i dodatno opterećuju zglobove, povećavajući vjerojatnost razvoja artroze koljena: degenerativnog stanja koje uzrokuje bol, ukočenost i otežano kretanje.
Dr. Zehra Akkaya izjavila je za The Telegraph: 'Artroza je sve rašireniji i sve skuplji globalni zdravstveni problem. Jedan je od najvećih zdravstvenih troškova koji nisu vezani uz rak, i to u SAD-u i diljem svijeta. Usko je povezana s pretilošću i nezdravim životnim navikama'.
Istraživači su koristili MRI snimke i podatke prikupljene u sklopu desetogodišnje Inicijative za istraživanje artroze kako bi analizirali bedrene mišiće više od 600 odraslih osoba čija je prehrana u prosjeku sadržavala oko 41 posto ultraprerađenih namirnica. Sudionici su odgovorili na više od 100 pitanja o prehrambenim navikama, uključujući učestalost konzumacije prerađenih proizvoda: od 'svaki dan' do 'nikad'.
Od ispitanih, gotovo 400 imalo je prekomjernu tjelesnu težinu, a 149 je živjelo s pretilošću: oba poznata čimbenika rizika za artrozu koljena. Snimke su pokazale da osobe s lošijom prehranom imaju više masnoće pohranjene unutar mišića.
Stručnjaci podsjećaju kako u ultraprerađenu hranu spadaju namirnice poput gaziranih pića, voćnih sokovi s dodanim šećerom, hrenovki, čipsa, krekera, smrznute pizze, smrznuti gotovi obroci, burgeri iz lanaca brze hrane i sl.
Iako istraživači napominju da su potrebna daljnja istraživanja kako bi se dokazala izravna uzročno-posljedična veza, upućuju na već snažne dokaze koji povezuju ultraprerađenu hranu s debljanjem i pretilošću. Prema podacima Centra za artritis Johns Hopkins, svakih 10 kilograma viška dodaje između 14 i 27 kilograma pritiska na koljeno pri svakom koraku.
'Rješavanje pretilosti primarni je cilj i temeljni pristup liječenju artroze koljena, no rezultati ovog istraživanja naglašavaju da kvaliteta prehrane zaslužuje veću pozornost te da programi mršavljenja moraju uzimati u obzir ne samo smanjenje kalorija i tjelovježbu, već i kvalitetu onoga što jedemo', rekla je dr. Akkaya.