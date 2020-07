Unatoč mudrosti koju nam godine nose: Ovo su najčešće greške koje rade žene u 40-ima i 50-ima

Sa starenjem raste naš osjećaj za sebe same i s većim samopouzdanjem donosimo odluke nego u dvadesetim ili tridesetim godinama, no unatoč mudrosti koju nam nose godine, još uvijek nam se događaju previdi po pitanju zdravlja i opće dobrobiti. Ovo su najčešće greške koje čine žene u četrdesetim i pedesetim godinama

Pridržavanje uvriježenih pravila o frizuri

Nekakva pravila za žene o kosi i frizuri ne bi vas trebala sprečavati da isprobate dužinu do ramena ili čak dužu. U odabiru frizure ne treba se voditi nikakvim pravilima jer ono što će vam stajati ovisi o vašoj visini, obliku, načinu života i stanju same kose. Činjenica je da će se ona zbog starenja vjerojatno stanjiti, a tekstura može postati i grublja. Pronađite frizuru i boju koje vam stoje i kojima ste zadovoljne, bez obzira što to više neće biti isti izgled kao u dvadesetima ili tridesetima. Nećete pogriješiti ni ako pustite da vam kosa bude sijeda, jer osim što je to bezvremenski, može biti i trendi.

Neažuriranje beauty rutine

Koža se s vremenom mijenja pa bi se trebao mijenjati i vaš beauty režim. Primjena teže šminke na suhoj koži može je još postarati pa su za prirodniji izgled poželjniji lakši nanosi. Razmislite i o korištenju krema i seruma s hijaluronskom kiselinom, a koja zbog svojih hidratantnih svojstava održava kožu vlažnom i ljepšom.