Za visoki krvni tlak kaže se da je tihi ubojica jer vrlo često dovodi do niza zdravstvenih komplikacija, a da prije toga uglavnom nisu bili prisutni nikakvi simptomi

U ovom slučaju krvni tlak vrši pritisak na određeni dio stijenke arterije i oslabljuje ga. Dođe li do puknuća arterije, može doći do krvarenja u tijelu, što može biti ozbiljno. Iako se može dogoditi u bilo kojoj arteriji, aneurizma se najčešće javlja na aorti koja prolazi središnjim dijelom tijela. Može se dogoditi i bez visokog krvnog tlaka, u slučajevima kad je arterija oštećena.

Slična je koronarnoj arterijskoj bolesti, ali djeluje na krvne žile udaljenije od srca, poput onih u rukama, nogama, glavi ili trbuhu. Mogu je pratiti bolovi ili grčevi u nogama, češće prilikom hodanja ili penjanja uz stepenice. Također može izazvati umor, a bol koja može nestati tijekom odmora vraća se kad se počnete kretati. Neliječena bolest perifernih arterija može uzrokovati ozbiljnije probleme poput moždanog udara, čira ili gubitka cirkulacije u nogama, što može dovesti i do imputacije.

Obično se to osjeća kao pritisak ili bol u prsima, ali ponekad se može osjetiti i u ruci, vratu ili čeljusti. Mogu ga pratiti otežano disanje, vrtoglavica ili mučnina.

Do njega može doći kad se nagomila dovoljno plaka ili kad nakupina plaka potpuno blokira srčanu arteriju. Zbog blokade srčanom mišiću ne dolaze kisik i hranjive tvari, što ga može oštetiti ili uništiti.

Kako mora sve napornije raditi da bi pumpalo krv, srčani mišić se zadebljava, a posljedica toga je uvećanje srca. Što je srce veće, to je manje sposobno obavljati svoj posao, što znači da tkiva možda neće dobivati potrebne količine kisika i hranjivih tvari.

Demencija

Visoki krvni tlak može uzrokovati nakupljanje plaka u arterijama, a začepljenje arterija usporava dotok krvi u ostatak tijela, pa trpi i opskrba mozga. Promjena načina njegova rada uzrokovana slabijom opskrbom krvlju naziva se vaskularna demencija.

Ona može utjecati na razmišljanje, govor, vid, pamćenje, čak i način kretanja. Obično se razvija polako, ali ako osoba doživi moždani udar, simptomi mogu nastati vrlo brzo.

Zatajenje bubrega

Visoki krvni tlak drugi je glavni uzrok zatajenja bubrega. Dovodi do suženja i skrućivanja krvnih žila potrebnih bubrezima za odvođenje otpadnih tvari i viška tekućine. To sprečava i dostatno dopremanje krvi i hranjivih tvari u posebne filtre koje nazivamo nefroni, a što može dovesti i do trajnog prestanka rada bubrega.

Problemi s očima

Tijekom vremena visoki krvni tlak može usporiti dotok krvi u mrežnicu, sloj tkiva na stražnjoj strani očne jabučice osjetljiv na svjetlost. Može usporiti i protok krvi do očnog živca koji šalje signale mozgu. Može i zamagliti vid, a u nekim slučajevima dovesti do njegova potpunog gubitka. Također, visoki krvni tlak može uzrokovati nakupljanje tekućine ispod mrežnice, oštetiti tkivo i pogoršati vid.