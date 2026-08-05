Tijelo vam šalje jasne signale: Stručnjaci otkrili kako izračunati koliko vam vode treba na plus 35

Temperature u termometrima divljaju, asfalt se užario, a prvi i najvažniji savjet koji ćete ovih dana čuti sa svih strana glasi: 'Pijte puno vode!' Iako svi znamo koliko je hidratacija presudna za preživljavanje ljetnih vrućina, jedno pitanje i dalje izaziva veliku zbrku, koliko je vode zapravo 'dovoljno'?

Ako se i dalje slijepo vodite onim starim, univerzalnim pravilom o 'osam čaša vode dnevno', vrijeme je da promijenite navike. Stručnjaci danas upozoravaju da to pravilo naprosto ne drži vodu, jer potrebe našeg organizma nisu kod svih iste.

Zaboravite na univerzalna pravila Tijelo žene sitnije građe koja dan provodi u klimatiziranom uredu i tijelo krupnijeg muškarca koji fizički radi na otvorenom ne mogu imati iste potrebe za tekućinom. Koliko ćete vode izgubiti znojenjem i disanjem ovisi o nizu faktora: vašoj tjelesnoj težini, spolu, dobi, razini fizičke aktivnosti, ali i o tome što taj dan jedete te uzimate li određene lijekove. Kada živa u termometru prijeđe 30 stupnjeva, potreba za tekućinom drastično raste, no i tada unos treba prilagoditi vlastitom tijelu.

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Kako izračunati svoju idealnu mjeru? Premda je svaki organizam priča za sebe, postoji jednostavna formula koja vam može poslužiti kao odličan putokaz. Znanstvenici preporučuju unos od otprilike 30 do 35 mililitara vode po kilogramu tjelesne težine. Dakle, osoba od 70 kilograma trebala bi u normalnim uvjetima popiti oko 2,1 do 2,4 litre tekućine dnevno. Međutim, ljeti tu brojku treba povećati. Ako boravite na suncu, pojačano se znojite ili se bavite sportom, na svoju osnovnu mjeru slobodno dodajte još litru vode. Važno je napomenuti: vodu treba piti u manjim gutljajima tijekom cijelog dana, a ne nalijevati pola litre odjednom kada već osjetite nesnosnu žeđ.

Tijelo šalje signale Mnogi ljudi vodu piju tek kada osjete žeđ, no stručnjaci upozoravaju da je osjećaj žeđi zapravo zakašnjeli alarm – to znači da je vaš organizam već lagano dehidriran. Prvi znakovi manjka tekućine često su skriveni; to mogu biti neobjašnjiv umor, pad koncentracije, nervoza ili tupa glavobolja. Ipak, najpouzdaniji indikator vaše hidratacije je - odlazak na toalet. Boja urina nepogrešivo otkriva stanje vašeg organizma. Ako je urin svijetlo žute, gotovo prozirne boje, na pravom ste putu. No, ako je tamnožut ili pomalo mutan, tijelo vas moli da pod hitno posegnete za čašom vode.