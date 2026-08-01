Zašto bosonogo hodanje oko bazena nije dobra ideja: Ljetne opasnosti koje mogu upropastiti odmor

Liječnici i dermatolozi redovito upozoravaju da bosonogo kretanje po javnim kupalištima i toplicama skriva brojne neugodne zamke zbog kojih taj idealni odmor može neslavno završiti posjetom Hitnoj .

Iako je voda u bazenu obično klorirana, vlažno i toplo okruženje oko samog bazena doslovno je raj za razvoj raznih mikroorganizama . Što se zapravo krije na pločicama i tuševima oko kojih bezbrižno koračamo?

Osim gljivica, veliki problem predstavljaju i virusne plantarne bradavice uzrokovane HPV virusom . One su vrlo zarazne, a prenose se upravo kontaktom mokre kože sa zaraženom površinom, posebice u svlačionicama i oko javnih tuševa .

Zajedničke površine prepune su gljivica koje jedva čekaju da pronađu novi dom. Atletsko stopalo (vrsta gljivične infekcije) jedna je od najčešćih 'ljetnih suvenira' koje ljudi donose kući. Gljivice obožavaju toplinu i vlagu , a naša stopala omekšana nakon kupanja savršena su meta .

Prije ulaska u bazen osobito bi se trebali istuširati kupači koji na tijelu imaju vidljive nečistoće

Opasnost od fizičkih ozljeda

Kada izađemo iz bazena, koža na stopalima postaje izrazito mekana i osjetljiva. Ako ste bosi, vrlo se lako možete poskliznuti na mokrim pločicama, što često dovodi do uganuća, natučenja, pa čak i ozbiljnih prijeloma.championat

Nadalje, mokro i bosonogo kretanje drastično povećava rizik od porezotina na grube ili oštre površine oko bazena. Ono što bi na suhoj koži bila tek mala ogrebotina, na razmočenoj koži brzo postaje ozbiljna posjekotina. Problem postaje još veći jer takve otvorene rane, kada dođu u dodir s prljavom i bakterijama bogatom vodom, postaju brzi ulaz za teške kožne infekcije.

Kako se pametno zaštititi?

Ne dopustite da vam nevidljivi neprijatelji upropaste dragocjene dane odmora. Srećom, prevencija je iznimno jednostavna:

Japanke kao najbolji saveznik: Nikada nemojte hodati bosi po svlačionicama, javnim tuševima ili rubovima bazena. Gumene papuče, natikače ili japanke trebaju vam biti stalno na nogama kad niste u vodi.

Higijena prije i poslije kupanja: Obavezno se tuširajte prije ulaska u bazen, ali i nakon izlaska. Brzinskim ispiranjem tijela sklanjate bakterije sa sebe, ali i štitite bazen od unošenja prljavštine.

Izbjegavajte bazen ako ste bolesni: Imate li dublje ogrebotine, želučane probleme ili osjećate mučninu, preskočite kupanje. Plivanje vas može dodatno iscrpiti i dovesti do dehidracije, a s otvorenim ranama rizik od gadnih infekcija je prevelik.

Ne sjedite direktno na pločicama: Uvijek koristite vlastiti i čisti ručnik ako sjedate na rub bazena ili na javne ležaljke.

Opreznost ne znači paniku, već samo malo pametnijeg pristupa ljetnim užicima. Zato, japanke na noge i uživajte u sigurnom brčkanju.