National Geographic oduševljen Istrom: 'Ovaj hrvatski grad prava je oaza i totalno je podcijenjen'

Kad se priča o ljetu u Hrvatskoj, razgovor obično vrlo brzo završi na 'velikim igračima' - Dubrovniku, Splitu, Hvaru i ostatku Dalmacije. No jedan istarski grad tiho gradi reputaciju skrivenog favorita, do te mjere da ga je i ugledni National Geographic izdvojio kao destinaciju kojoj bismo trebali posvetiti puno više pažnje. Za putovanja kao idealnu 'morsku oazu' na Jadranu izdvojio je - Poreč .

Zapadna obala Istre tako je dobila vrhunsku međunarodnu promociju , a novinari magazina bili su potpuno očarani činjenicom da u Poreču još uvijek možete udahnuti autentični Mediteran, bez onog napornog masovnog turizma. National Geographic ga opisuje kao grad koji posjetiteljima nudi jedinstven i pomalo nevjerojatan spoj; grad u kojem se na svega nekoliko ulica isprepliću više od dvije tisuće godina duga povijest, bogata rimska i bizantska kultura, te jedna od najuzbudljivijih gastronomskih scena u regiji .

Poseban fokus u reportaži stavljen je, očekivano, na arhitekturu. Novinari navode kako je pravo čudo šetati originalnim rimskim ulicama (Decumanus i Cardo Maximus) i diviti se zlatnim bizantskim mozaicima u sklopu Eufrazijeve bazilike, koja se ponosno nalazi i na UNESCO-ovom popisu svjetske baštine.

Opuštenija etmosfera

Ipak, ono što ovaj magazin najviše ističe kao glavnu prednost Poreča jest njegova opuštena atmosfera zbog čega ga nazivaju jednim od najugodnijih mjesta za odmor na hrvatskoj obali. Dok u većini drugih obalnih 'hot-spotova' turisti često moraju trčati kako bi ulovili mjesto u restoranu ili napravili dobru fotografiju bez gužve u pozadini, Poreč nudi nešto što danas na Mediteranu postaje prava rijetkost - priliku da se u vrhunskom odmoru i lokalnim delicijama uživa polako i bez žurbe. Posebno ih je oduševila istarska gastronomija te spominju jela s fužima, bijelim tartufima, divljim šparogama, plodove mora i neka od najboljih europskih ekstra djevičanskih maslinovih ulja.