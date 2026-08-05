ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 5. kolovoza 2026. - što vam zvijezde danas donose

P. H.

05.08.2026 u 00:00

tportal
Izvor: Magnific / Autor: Magnific
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Lavovi se ističu samopouzdanjem i prirodnim autoritetom, zbog čega ih drugi doživljavaju kao pouzdane i sposobne vođe. Djevice kroz preciznost i organizaciju uspijevaju držati sve pod kontrolom, čak i kada obaveze dosegnu svoj vrhunac. Škorpioni pokazuju iznimnu koncentraciju i odlučnost, što im omogućuje da bez distrakcija ostvare svoje ciljeve

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Ovnovi koriste snažan nalet energije kako bi napravili konkretne pomake, ali pravi uspjeh dolazi tek kada fokus usmjere na ono najvažnije. Blizanci briljiraju u komunikaciji i razmjeni informacija, što im otvara vrata novim idejama i potencijalnim prilikama. Jarčevi dolaze do vidljivih rezultata svog truda, a njihova disciplina i fokus posebno dolaze do izražaja u zahtjevnim situacijama.

Dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

*kreirano uz pomoć AI-ja

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