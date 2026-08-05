Tiha epidemija modernog doba: Nosite li pametni sat i u krevet, možda patite od ovog bizarnog poremećaja

Iako je tehnologija razvijena kako bi nam pomogla unaprijediti zdravlje, stručnjaci za spavanje sve češće dižu uzbunu zbog novog, rastućeg fenomena - ortosomnije .

Pojam ortosomnija skovan je 2017. godine , a opisuje nezdravu, opsesivnu brigu za postizanjem 'savršenog' sna, potaknutu podacima s uređaja za praćenje spavanja (pametnih satova, prstenja i raznih aplikacija). Prefiks orto- dolazi od grčke riječi za 'ispravno', baš kao u riječi ortoreksija (opsesija isključivo zdravom prehranom).

Scenarij je mnogima itekako poznat . Liježete u krevet i umjesto da se opustite, u glavi počinjete računati: 'Ako sada zaspim, dobit ću točno sedam sati i 12 minuta sna. Nadam se da će mi faza dubokog sna noćas biti barem 20 posto kako bi mi aplikacija ujutro dala zelenu kvačicu.'

Ta podsvjesna presija stvara pritisak koji aktivira simpatički živčani sustav, oslobađa hormon stresa (kortizol) i time direktno sabotira uspavljivanje. Situacija postaje još gora kada se usred noći slučajno probudite. Umjesto da mirno zatvorite oči i nastavite spavati, pogled na zaslon sata koji vam poručuje da vam san nije 'optimalan' izaziva trenutnu frustraciju.

Također, znanstvenici ističu još jedan veliki problem, takozvani nocebo efekt. Ako se ujutro probudite osjećajući se svježe i odmorno, ali vam vaš pametni sat kaže da ste spavali 'loše', vaš će mozak tu informaciju prihvatiti kao istinu. Ubrzo ćete zaista početi osjećati umor, manjak koncentracije i razdražljivost, isključivo zato što vam je algoritam rekao da biste se tako trebali osjećati.

Jesu li naši gadgeti uopće precizni?

Liječnici i somnolozi (stručnjaci za medicinu spavanja) upozoravaju na još jedan ključni detalj: komercijalni uređaji koje nosimo na zapešću nisu medicinski polisomnografi. Iako su odlični za praćenje općih trendova i broja otkucaja srca, njihova sposobnost da savršeno precizno odrede u kojoj ste točno fazi sna (laganoj, dubokoj ili REM fazi) i dalje je ograničena. Ljudi često traže medicinsku pomoć za 'liječenje' lošeg REM sna, samo na temelju podataka iz aplikacije koja je možda - pogriješila.