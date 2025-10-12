Tako chic, tako boho: Ovo će biti najtraženija suknja u sezoni pred nama

Od Rotatea do Chloéa, modne su revije donijele presudu: ove jeseni nosit će se isključivo suknje s volanima

Boho moda sedamdesetih godina odbija napustiti scenu trendova, čak je ni dolazak jeseni nije pokolebao. Ova fluidna, svježa i romantična estetika uspjela je pronaći put čak i u najmanje očekivane prostore te preplavljuje modne piste i izloge daleko onoga tko je odgovoran za njezin povratak: Chloé s Chemenom Kamali na čelu. Tijekom proljetno-ljetnih mjeseci brendovi su odlučili prigrliti najbitnije atribute ovoga trenda poput resica, brušene kože, prozračnih haljina i drvenih platformi.

Sada, s pogledom već usmjerenim na jesen, boho chic pronašao je novi put do međusezonskih ormara i to u obliku suknji s kaskadnim volanima. Riječ je o komadu koji podsjeća na klasični flamenco dizajn, ali s asimetričnim krojem, paletom lakših tkanina i boja te ukratko, boho duhom. Njihova slojevita silueta stanjuje figuru i dodaje dozu pokreta koja spaja zavodljivost i romantiku u jednakim omjerima.

Izvor: EPA / Autor: EPA

Modne piste donijele su presudu Modne su piste jasno pokazale da ove sezone nema mjesta za polovične mjere: suknja s kaskadnim volanima bit će nova modna opsesija. Od delikatnih i eteričnih prijedloga koje neprestano viđamo kod Chloéa, preko bujnih asimetričnih volumena Rotatea, do sofisticiranog minimalizma Alaïe ili najukusnijih prijedloga Bottega Venete, raspon interpretacija jednako je širok koliko i inspirativan. Zemljani tonovi, duboke bordo nijanse, sjajne bijele i intenzivne okra nijanse definiraju kromatsku paletu, dok siluete, iako različite, dijele istu premisu: pokret, ženstvenost i dašak dramatičnosti.

Suknje na koje valja obratiti pažnju U trgovinama se trend predstavlja s modelima za sve ukuse i džepove: od midi suknji od laganih tkanina idealnih za svakodnevno nošenje do dramatičnijih i strukturiranijih verzija za večernje prilike. Za kombiniranje dovoljna je romantična bluza, tanki pulover ili čak obična majica za nepogrešan look, a mogu se nositi kako s visokim čizmama tako i sa sandalama na petu, uvijek postižući onaj boho stil koji obilježava sezonu.