Duge suknje iz Zare koje stvaraju efekt ravnog trbuha kao nijedne druge

Duge suknje su trend i jako su popularne u jesen, zbog čega Zara gotovo rasprodaje ove modele koji imaju laskajući efekt na trbuh, pristupačni su i imaju sve što vam treba da izgledate spektakularno
Mnoge žene koje su prije nosile samo hlače u svojim lookovima, sada nose dugačke suknje. Zbog toga je Zara, koja dobro zna što žele njezini kupci, a posebno što ne žele u ovom odjevnom predmetu, stvorila modele dugih suknji s efektom ravnog trbuha koji uključuju sve trendove nove sezone po pristupačnim cijenama.
Ne postoji ništa kao dodavanje stilske dugačke suknje koja dodatno stvara taj vitki efekt za pobjednički look koji odgovara uredu, ali i večernjim prigodama.
Zara je istražila prijedloge jesenskih trendova iz kolekcija Ralpha Laurena, Armanija, Caroline Herrera te lookbook viralnih brendova poput The Frankie Shop, Tommy Hilfiger pa čak i svog sestrinskog brenda iz grupacije Inditex, Massima Duttija.
Ovih sedam dugih Zara suknji stvoreno je s takvom razinom zahtjevnosti i luksuza da uspijevaju stvoriti taj poželjni efekt ravnog trbuha koji mnoge druge ne postižu zbog svog kroja. Mješavina tkanina, rezovi na bokovima, strateški pojasevi detalji su koje dizajnerski timovi majstorski koriste u ovim komadima iz nove Zarine kolekcije.
Duge suknje iz Zare s efektom ravnog trbuha
U kariranim uzorcima, s volumenom, u puderasto ružičastoj boji, ili laskavim naborima, ako pronađete svoju veličinu koja odgovara vašem stilu, ne oklijevajte ni trenutak.
Vintage pruge (49,95€)
Ova suknja s vintage prugama donosi retro šarm uz moderni kroj koji laska figuri. Pruge su postavljene tako da vizualno izdužavaju siluetu i stvaraju željeni efekt ravnog trbuha. Cijena od 49,95 eura čini je pristupačnom opcijom za sve ljubiteljice klasičnih uzoraka.
Pastelni volumen (39,95€)
Ružičasta suknja s volumenom donosi romantičan touch jesenjim kombinacijama. Njena konstrukcija s godetima stvara prekrasan pokret, dok strateški postavljeni šavovi na bokovima osiguravaju laskav siluetu. Za 39,95 eura dobivate komad koji će biti savršen za posebne prigode.
Klasični karirani uzorak (79,95€)
Karirani uzorak nikada ne izlazi iz mode, a ova suknja to dokazuje. Vrhunska kvaliteta tkanine i sofisticirani kroj opravdavaju cijenu od 79,95 eura. Klasični karirani uzorak čini je idealnom za poslovne kombinacije, ali i za casual chic lookove.
Klasična suknja s naborima (39,95€)
Najsvestranija opcija iz kolekcije, ova suknja s naborima može se kombinirati na bezbroj načina. Njeni strateški postavljeni nabori stvaraju volumen na pravim mjestima dok istovremeno maskiraju nepoželjne zone. Za samo 39,95 eura dobivate temeljni komad koji će se nositi sezonu za sezonom.
Životinjski uzorak (35,95€)
Suknja sa životinjskim uzorkom donosi divlji touch u jesensku garderobu. Njen fluidni kroj i strateški postavljeni šavovi stvaraju elegantan oblik koji laska figuri. Cijena od 35,95 eura čini je iznimno pristupačnom opcijom za one koji žele eksperimentirati s uzorcima.
Pletivo (22,95€)
Najdostupnija opcija iz kolekcije, ova suknja od finog pletiva savršena je za svakodnevno nošenje. Njena mekana tekstura i udoban kroj čine je idealnom za opuštene kombinacije, dok strateški šavovi i dalje stvaraju laskavu siluetu. Za samo 22,95 eura dobivate komad koji će biti temelj mnogih jesenskih kombinacija.