Duge suknje iz Zare koje stvaraju efekt ravnog trbuha kao nijedne druge

Mnoge žene koje su prije nosile samo hlače u svojim lookovima, sada nose dugačke suknje. Zbog toga je Zara, koja dobro zna što žele njezini kupci, a posebno što ne žele u ovom odjevnom predmetu, stvorila modele dugih suknji s efektom ravnog trbuha koji uključuju sve trendove nove sezone po pristupačnim cijenama.

Ne postoji ništa kao dodavanje stilske dugačke suknje koja dodatno stvara taj vitki efekt za pobjednički look koji odgovara uredu, ali i večernjim prigodama.

Zara je istražila prijedloge jesenskih trendova iz kolekcija Ralpha Laurena, Armanija, Caroline Herrera te lookbook viralnih brendova poput The Frankie Shop, Tommy Hilfiger pa čak i svog sestrinskog brenda iz grupacije Inditex, Massima Duttija.

Ovih sedam dugih Zara suknji stvoreno je s takvom razinom zahtjevnosti i luksuza da uspijevaju stvoriti taj poželjni efekt ravnog trbuha koji mnoge druge ne postižu zbog svog kroja. Mješavina tkanina, rezovi na bokovima, strateški pojasevi detalji su koje dizajnerski timovi majstorski koriste u ovim komadima iz nove Zarine kolekcije.

Duge suknje iz Zare s efektom ravnog trbuha

U kariranim uzorcima, s volumenom, u puderasto ružičastoj boji, ili laskavim naborima, ako pronađete svoju veličinu koja odgovara vašem stilu, ne oklijevajte ni trenutak.

Ova suknja s vintage prugama donosi retro šarm uz moderni kroj koji laska figuri. Pruge su postavljene tako da vizualno izdužavaju siluetu i stvaraju željeni efekt ravnog trbuha. Cijena od 49,95 eura čini je pristupačnom opcijom za sve ljubiteljice klasičnih uzoraka.