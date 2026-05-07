Mala crna haljina apsolutna je kraljica elegancije, a ovaj detalj čini je apsolutno neodoljivom

elena Gomez još je jednom pokazala da zna kako jednostavnom elegancijom privući svu pažnju. Na premijeri Netflixova dokumentarca o Martinu Shortu zablistala je u profinjenoj crnoj haljini ukrašenoj perlicama, a društvo joj je pravio suprug Benny Blanco
Dok se holivudska elita okupljala u losanđeleskom Egyptian Theatreu na premijeri dokumentarca ‘Marty, Life Is Short’, posvećenog Martinu Shortu, jedan od najzapaženijih modnih trenutaka večeri bez sumnje je pripao Seleni Gomez.
Glumica i pjevačica pojavila se u elegantnoj crnoj haljini midi kroja koja je bila prekrivena sitnim perlicama, čime je minimalistička silueta dobila dozu glamura. Model sa strukturiranim ramenima i ravnim izrezom dodatno je naglasio njezinu profinjenu estetiku, a cijeli look zaokružila je klasičnim crnim salonkama s remenčićem. Kosu je zalizala u elegantnu punđu, dok je make-up ostao u granicama bezvremenske klasike. Naglašene trepavice, decentni tuš i crveni ruž satenskog finiša savršeno su se uklopili u sofisticirano izdanje koje posljednjih mjeseci sve češće bira.
Uz Selenu je stigao i Benny Blanco, koji se odlučio za monokromatski styling u crnom odijelu i ležerno raskopčanoj košulji, uz upečatljive zlatne lančiće. Par je djelovao opušteno i zaljubljeno dok su zajedno prolazili crvenim tepihom.
Modni zaokret
Selena Gomez posljednjih sezona sve češće bira klasične i elegantne kombinacije koje naglašavaju njezin zreliji modni izričaj. I dok su nekoć njezini odabiri bili više usmjereni na trendove, danas dominiraju bezvremenski krojevi, luksuzni materijali i decentan glamur. Na događanju se susrela i s Martinom Shortom, kolegom iz serije ‘Only Murders in the Building’, a njihov srdačan zagrljaj privukao je pažnju fotografa.
Inače, Gomez je nedavno u intervjuu za Apple Music progovorila o braku s Bennyjem Blancom, ne skrivajući koliko je sretna. ‘Za sada je sve poput sna. Znam da će biti uspona i padova, ali on je najdivnija osoba s kojom mogu dijeliti život’, rekla je tada. Za društvene mreže nedavno je podijelila i romantičnu poruku posvećenu suprugu: ‘Svakim danom sve se više zaljubljujem u tebe, ljubavi moja.’