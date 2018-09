Spremni riskirati: Ovo su horoskopski znakovi koji ne vole igrati na sigurno

Neki ljudi vole igrati na sigurno, no hod utabanim stazama nije svakome privlačan. Ovan, Strijelac i Škorpion najgladniji su novih iskustava i uzbuđenja, dok im predvidljivost i sigurnost oduzimaju volju za životom

Strijelci na život gledaju s bezgraničnim optimizmom. Ne plaše se novih životnih okolnosti, nego monotonije i odsutnosti promjena. Gledaju na život kao na veliku pustolovinu u kojoj najgore prolazi onaj koji je sputan strahom. U svakoj neizvjesnoj situaciji vide pozitivne strane, dok upozorenja na moguće neuspjehe i gubitke preziru kao kukavičluk. Razumije se da je njihov optimizam često pretjeran, pa i nerazuman, no Strijelci su sposobni brzo se oporaviti od neuspjeha i opet počiniti jednake pogreške.

Škorpion

Škorpioni nisu ljubitelji radikalnih promjena i imaju dobar njuh za opasnosti, no to ih ne sprečava da svjesno ulaze u rizike. Zašto? Pa zato što su Škorpioni. Život u miru čini im se gubljenjem vremena. Ako im okolnosti dugo ne donose izazove, oni će se za njih sami pobrinuti. Intuicija će im vjerojatno na vrijeme signalizirati probleme, ali njihova će ih autodestruktivna narav tjerati da nastave sve do gorkog raspleta. Tek kad se nađu na tlu, poraženi, osjećaju se ispunjeno. Život za Škorpione ima smisla samo ako im s vremena na vrijeme nanosi bol.